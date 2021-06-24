قال جبرين البكري محافظ الخليل في السلطة الفلسطينية، إن الناشط الفلسطيني نزار بنات، توفى اليوم الخميس في الضفة الغربية، بعد ساعات من احتجازه على خلفية قرار صادر من النيابة العامة الفلسطينية بتوقيفه.

وصرح «بكري» ضمن الإجابة على سؤال من هو نزار بنات، بأن السلطات الأمنية وصلت إلى منزل «بنات» في منطقة الخليل، ومعهم مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وجرى إعلان وفاته بعد نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

من هو نزار بنات؟

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وجه بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة الناشط الذي أثار تساؤل «من هو نزار بنات الذي توفى في الضفة الغربية».

ودعا «اشتية» إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وطبيب ممثل عن عائلة بنات، للتحقيق في وفاته.

وقال الوزير في بيان نشره على «فيس بوك»، إن اللجنة ستبدأ أعمالها فورًا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة «بنات»، وستعتمد على نتائج التشريح وستستمع إلى شهادات عائلته وشهود العيان والمسؤولين.