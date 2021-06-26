الرئيس الأمريكي: الحكم الصادر على الشرطي «شوفين» يبدو مناسبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إن الحكم على ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين «45 عاما»، بالسجن لأكثر من 22 عاما بتهمة قتل جورج فلويد يبدو مناسبا، مضيفا إنه لا يعرف كل تفاصيل الحكم.

وأصدر القضاء الأمريكي، حكما بالسجن 22 عاما و6 أشهر على شوفين الذي عمل كضابط شرطة في مدينة «مينيابوليس» أكبر مدينة في ولاية «مينيسوتا» شمال البلاد.

وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما، فيما قال القاضي بيتر كاهيل أثناء إعلان العقوبة في «محكمة مينيابوليس» إن الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف.

وأضاف كاهيل في كلمة مقتضبة أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه "الرأي العام"، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

وكان شوفين، قدم تعازيه إلى عائلة الضحية، وقال خلال جلسة إعلان العقوبة بحقه، إنه «بسبب المسائل القانونية العالقة، لست في صدد الإدلاء بتصريح رسمي في هذه المرحلة، ولكن باقتضاب، أحرص على تقديم تعازي إلى عائلة فلويد».

وأضاف شوفين: «ستظهر في المستقبل معلومات جديدة، وآمل أن تكون مثيرة للاهتمام وتجلب لكم راحة الضمير».

محام عائلة فلويد: الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة

من جانبه، رحب بن كرومب محامي عائلة جورج فلويد، بالحكم، معتبرا أنه يساهم في مصالحة الأمة، وقال عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «هذا الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة بالسماح لهم بطي الصفحة عبر محاسبة المسؤولين»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وقتل المواطن الأمريكي من أول إفريقية، جورج فلويد، في 25 أبريل 2020 بعد أن جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو 9 دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.

وكان حادث وفاة جورج فلويد، تسبب في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.