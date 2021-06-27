عبدالغفار يكرم 8 فائزين بمعرض جنيف للاختراعات: لكم منا كل الدعم

كرمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ظهر اليوم الأحد، المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات فى دورته الاستثنائية 2021، والذي أقيم إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا، والذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين.

والـ8 ميداليات موزعة على النحو التالي: ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية، وذلك من خلال منافسة بين 600 اختراع من 20 دولة عبر منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين.

ويعد معرض جنيف الدولي ساحة مفتوحة لعرض أكثر من 1000 ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وسلم خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، بتسليم الجوائز للفائزين، وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم، مشيدا بالمشاركة المصرية المشرفة هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا، وصعوبة الحصول على تأشيرة السفر، وانعقاد المعرض افتراضياً.

اخترنا أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في معرض جنيف

وفي كلمته، أكّد وزير التعليم العالي اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار والمنافسة العلمية، ودعم تكنولوجيا الاختراعات والابتكارات، مضيفاً أنَّه تمّ اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة، لافتًا إلى سبل الدعم المقدمة للمبتكرين والمخترعين المصريين عن طريق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكّدًا أهمية احتضان المبتكرين والنوابغ للوصول بأفكارهم لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

ومن جهته، أعرب محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن سعادته بالنتيجة وفوز 8 مصريين من بين 10 ممن دعمتهم الأكاديمية.

وفاز بالميدالية الذهبية الدكتور محمود فهمي عن ابتكاره «الأنسولين الفموي.. فعال وطويل المفعول، وفاز بالميدالية الفضية هشام التونسي عن ابتكاره «فرن ضغط طبخ صحي وآمن مدمج»، ومحمود الكومي عن ابتكاره «روبوت التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاءالاصطناعي»، وفاطمة سمير عن ابتكارها غرسة تشكيل في الموقع تعتمد على البوليمر القابل للتحلل الحيوي طويلة الأمد لعلاج إصابات العظام.

أما الفائزون بالميدالية البرونزية فهم: تامر عطية عن ابتكاره «روبوت رشيق قابل لإعادة التشكيل»، وحسام عبدالرازق عن ابتكاره «سيارة سباق كهربائية»، وعمرو هلال عن ابتكاره مزيج الزيوت العطرية بالنانو لحماية الفم والحلق والانتعاش، وعلا هيكل عن ابتكارها مستخلص بمساعدة إنزيم نخالة الأرز المجفف بالرش لشيخوخة صحية.