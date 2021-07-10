والدة الطالب المحروم من امتحان الثانوية: لم يصلنا إخطار رسمي بمنعه

أكدت هالة سلمي، والدة الطالب محمد كمال عيد قيشاوي، الذي تم منعه من دخول الامتحانات بالثانوية العامة، أنها لم تخطر من قبل لجنة الامتحانات العام الماضي أو العام الحالي بمنع ابنها من دخول الامتحان أو حرمانه لمدة عامين، وأوضحت أنه لو كان ابنها محروما من دخول الامتحانات فكان من الأجدر إرسال خطاب بذلك، وتسليمه لولي الأمر، إلا أنه لم يصل أي شيء للأسرة حتى يوم الخميس.

وأضافت والدة الطالب أن ابنها استخرج رقم الجلوس بشكل طبيعي، وتم تسجيل اسمه بالكشوفات، وذهب صباح اليوم ووجد اسمه ورقم جلوسه مكتوب على الديسك، إلا أن لجنة من مراقبي الامتحانات في المدرسة أخطرته بحرمانه من الامتحان وأخرجته خارج اللجنة وطالبته بمراجعة اللجنة المختصة في القاهرة والإسماعيلية.

وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء: الطالب ضبط بمحضر غش العام الماضي

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قد قال إن الطالب الذي تم حرمانه من دخول الامتحان، محروم من لجنة الكنترول بالإسماعيلية، وليس من العريش، وذلك لأنه تم ضبطه بمحضر غش العام الماضي، وتم حرمانه هذا العام من دخول الامتحانات، ولا صحة على الإطلاق إلى أنه تم حرمانه من قبل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأوضح «رضوان» أن الطالب له محضر غش من العام الماضي، وأنه هو الطالب الذي سرب الامتحان على هاتفه الخاص، وأن لجنة الكنترول حرمته عامين من دخول الامتحانات، والقانون يمنعه من دخول الامتحان هذا العام، ولكنه تقدم للامتحانات بنظام المنازل لكي يتحايل على القانون، بعد أن قام بتغيير اسمه الرابع من «عيد شعبان» إلى «بيشاوي»، ولكنه تم اكتشاف الاسم من قبل اللجنة المختصة بالمديرية وتم إبلاغ الطالب بضرورة سرعة مراجهة لجنة الامتحانات في الإسماعيلية، موضحا أنه تم إخطاره أول أمس، ولكن كانت المفاجأة أنه حضر اليوم للجمة، ولكن القانون واضح وصريح، ولذا تم استبعاده من دخول لجنة الامتحانات بمدرسة عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين.