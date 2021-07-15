أول تعليق للسيسي على جلسة مجلس الأمن: «فيه كلام مش هقدر أقوله»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لم تسع أبدا للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، «ولكن بتقول تعالوا نتعاون مع بعضنا، وزي ما قولت إحنا نقبل تنمية إثيوبيا وإنتاج الكهرباء، مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «كل ما يتردد عن إنه مش هنمس مية مصر، فإحنا قولنا عايزين اتفاق قانوني بين الدول التلاتة ينظم عملية ملء وتشغيل السد، وتحركنا في هذا الموضوع، ونتحرك فيه، وتحركنا الأخير في مجلس الأمن هو وضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي، وأنا بقول ليكم كلكم، إن الموضوع اترتب كويس، ومش وليد اللحظة، وفيه كلام هقدر أقوله وكلام تاني مقدرش أقوله، والكلام اللي مش هقدر أقوله هو الإعداد اللي بنعده جوه مصر».

وتابع الرئيس السيسي: «بنعمل مشاريع عشان نوفر كل نقطة مياه وهو مشروع تبطين الترع، وخلال سنتين تلاتة هنكون مخلصينه، ورصدنا له 60 مليار جنيه، ومحطات المعالجة اللي بنعملها الهدف منها الاستفادة القصوى مما لدينا من المياه، يعني إحنا خدنا بالأسباب في كل شيء».