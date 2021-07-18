مقتل الفنان الليبي هيثم درباش إثر قذيقة في مدينة بني غازي

توفى منذ قليل، الفنان الليبي هيثم درباش، متأثرا بجراحه، إثر سقوط قذيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بني غازي.

وأعلن الفنان حميد الشاعري عبر صفحته الشخصية، وفاة هيثم حيث قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة الفنان الليبي الجميل هيثم درباش.. اللهم اجعله من أهل الفردوس»

كانت صحف ليبية قالت إن «الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى»، مشيرة إلى أن «شقيق الفنان هيثم درباش، أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى 1200 ببنغازي».

والفنان هيثم درباش من مواليد 1980، وابن عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، وسبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية.

وقدم درباش العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التليفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.