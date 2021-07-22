منتجع الغلابة.. إقبال على حدائق الشرق بالقناطر في ثالث أيام العيد (صور)

شهدت حدائق القناطر الخيرية، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا متزايدًا من المواطنين الذين خرجوا للتنزه على النيل هربًا من شدة الحرارة.

وتعد حدائق القناطر قبلة لعدد كبير من مواطني محافظات القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة، للتنزه خلال العيد، حيث تُلقب بـ«حدائق الشرق» و«منتجع الغلابة».

ووفرت إدارة ري القناطر عددًا من الخدمات داخل الحدائق التابعه لها، ومن المنتظر تزايد الأعداد مع انكسار موجة الحر، خاصة في أوقات ما بعد الظهيرة وليلًا.

وقال المهندس أشرف درويش، مدير عام ري قناطر الدلتا، إنه يُجرى متابعة كافة الإجراءات الاحترازية، بتوزيع أعداد الزائرين على الحدائق والمتنزهات منعًا للزحام، ووضع علامات تحذيرية بمنع التجمعات والانتشار بأنحاء الحدائق، مشيرًا إلى أن ورسوم الدخول 20 جنيهًا للحدائق المطورة، ومن 10 حتى 5 جنيهات للحدائق الأخرى، بينما دخول الأطفال مجانًا مع أسرهم.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والمياه والصرف بكافة الحدائق، كما جرى تطوير حديقة عفلة على مساحة 14 فدانا وتزويدها بالبحيرات والشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية.

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الاحتفالات.