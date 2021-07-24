حريق «النايل دراجون».. هنا بدأت مسيرة راقصات ونجوم مهرجانات: أبرزهم شاكوش وصوفينار

شب منذ قليل حريق مدمر في باخرة «نايل دراجون» بالجيزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من الباخرة بالقرب من كوبري الجامعة، وسط حالة من الذعر انتابت العاملين، وتواصل قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية السيطرة على النيران.

ومن لا يعرفه الكثير أن الباخرة النيلية شهدت ميلاد عدد كبير من نجوم الطرب والفنون الاستعراضية وكانت سببًا لشهرتهم، ومن أوائل الأشخاص الذين قدموا فقرات في المركب كانت «صوفينار» عندما جاءت في مصر، واكتشفها صاحب المركب رجل الأعمال الراحل جمال شوقي وأعطاها الفرصة للرقص على المركب والتسويق لها من خلال عرضها على المنتجين وغيرهم من المترددين على المركب.

صوفينار: البداية على الـ«نايل دراجون»

ولم تكن الراقصة الوحيدة التي ساهم المركب في شهرتها فمن ضمن الراقصات جوهرة التي جاءت إلى العمل بالمركب وعملت به عدة سنوات تحت اسمها الحقيقي «إيكترينا أندرفيا»، وقبل أن تغير اسمها إلى جوهرة ليكون ملائم مع الجمهور المصري، كما شهد المركب قضيتها الشهيرة وهي الرقص بدون ملابس ملائمة لقواعد مهنة الرقص الشرقي، وساعدها المركب في المعرفة على المطربين وغيرهم مثل أحمد سعد والذي ظهرت لأول مرة معه بفيلم "الكهف" ورقصت معه على أغنية "تيجي نفرح".

وبخلاف صوفينار وجوهرة، قدم المركب آلاكوشنير وأوكسانا وأنستازيا وغيرهم من الراقصات الأجانب الذين يتواجدون على الساحة في الوقت الحالي.

ولم يكتف المركب عن الفنانات الاستعراضيات فقط بل قام أيضا بمساعدة عدد من المطربين في بداية مشوارهم الفني وأعطاهم الفرصة للغناء بشكل شبه يومي ومن بينهم عمر كمال وحسن شاكوش، اللذان حرصوا على التواجد بشكل مستمر من أجل الشهرة وتحقيق النجاح، وغناء الأغاني القديمة لنجوم الزمن الجميل، و المطربين الشعبيين، نظرًا لعدم وجود أغاني لهم وقتها وغيرهم من المطربين العرب.

وانتقلت 4 سيارات من الدفاع المدني إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، وتواصل القوات محاصرة النيران بخراطيم المياه، ولم تُعرف حتى الآن أسباب الحريق.