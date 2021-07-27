كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لينك التقديم لمدارس ستيم 2021، موضحة أنّ التقديم يتم من خلال هذا الرابط، ويستمر حتى أول أغسطس المقبل إلكترونيا، وهناك مجموعة من الاختبارات التي يخضع لها الطالب، وتتمثل في اختبارات العلوم والرياضيات ومستوى الذكاء، مشددة على الطلاب بالالتزام باستيفاء الشروط المطلوبة للالتحاق بالمدارس.

التقديم لمدارس ستيم 2021 يتم إلكترونيا

وأضافت الوزارة أنّ التقديم لمدارس ستيم 2021 يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وترصد «الوطن» في السطور التالية إجراءات التقدم لامتحان القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا:

1- بالنسبة للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2020-2021 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم:

- يتم التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط حيث يتم تسجيل استمارة التقدم عند فتح باب التقدم إلكترونيا حتى يوم الأحد الموافق 1 أغسطس المقبل ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

- ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية، ويوقع ولي الأمر عليها ويتم تقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

* لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

* صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

* صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

* إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

* تستلم الإدارات التعليمية المستدات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها إلى إدارة شؤون الطلاب بالمديريات.

بالنسبة للفئات الآتية:

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية وبراءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تدرس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري.

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري وحاصل على شهادة تحديد المستوى.

- الطالب المصري الحاصل على شهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة منهجها من قبل المراحل التعليمية بالوزارة.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات في الخارج بالمدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري.

- الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الخارج في القنصليات المصرية واجتازها حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

- الطلاب المصريون الحاصلون على الحافز الرياضي.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي.

يتم تقديم أوراق هؤلاء الطلاب يدويا إلى الإدارة التعامة للامتحانات، في العنوان: «16 ش أمين سامي متفرع من ش قصر العيني السيدة زينب- القاهرة» مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني المشار بعاليه.