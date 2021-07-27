«ميسرة» تعرضت للتنمر لدخولها «الصنايع»: «ربنا عوضني بالمركز الأول»

سنوات من التعب في الدراسة الثانوية الفنية، عاشتها الطالبة «ميسرة مصطفى حامد»، لم يكن تعبها من المذاكرة فقط، بل من نظرات التقليل منها التي واجهتها من أقاربها، كونها اختارت طريق التعليم الفني بدلاً من الثانوية العامة، إلا أن القدر كان يخبئ لها أمراً عظيماً، تجلى في تحقيقها المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية للإعداد المهني.

ابنة الإسكندرية الأولى على الجمهورية في الإعداد المهني

وحصلت «ميسرة»، ابنة مدرسة «امبروزو» المهنية للبنات بالإسكندرية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية «إعداد مهني»، بعد تحقيقها مجموع 468 درجة، من مجموع 500 درجة، بنسبة مئوية 93.6%.

«ميسرة» واجهت تنمر وتقليل منها بعد التحاقها بالتعليم الصناعي

وقالت «ميسرة مصطفى حامد»، الأولى على الجمهورية بمدارش الإعداد المهني، إنها عانت من التنمر على مدار سنوات دراستها في التعليم الفني، من خلال التقليل منها من بعض أقاربها ورفاقها، كونها اختارت اتجاه التعليم الفني، وتابعت بقولها: «كانوا بيبصوا لي أني طالبة صنايع كدرجة أقل من طلاب الثانوية العامة»، مؤكدة أن أهلها مثلوا لها الدافع القوي، وشجعوها على التفوق وهو ما قد حدث.

الأولى على التعليم الفني ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة

وأضافت «ميسرة»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنها اجتهدت بكل ما أوتيت من قوة، حتى تحصل على مجموع مرتفع يساعدها على الالتحاق بكلية الهندسة، لافتةً إلى أن الله كافأها بالاكثر من ذلك، بحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية، وأكدت أن ذلك سيساعدها في تحقيق حلمها، بأن تكون مهندسة متميزة.

الأولى على «إعداد مهني» تطالب المجتمع بتغيير نظرته لطلاب التعليم الفني

وطالبت الطالبة الأولى المجتمع بتغيير رؤيته تجاه طلاب الثانوية الفنية، قائلةً: «التعليم الفني مش حاجة قليلة، وزيه زي الثانوية العامة، لأنها طرق لهدف واحد، احنا بنتعب كمان أكتر، لأن عندنا مواد أكتر، لكن الضغط العصبي أقل من الثانوية العامة».