شاطئ عجيبة.. 3 شبان يبتلعهم البحر في 24 ساعة

يعد شاطئ عجيبة من أجمل شواطئ مدينة مرسى مطروح، حيث يحرص المصطافون وزائرو مطروح على الذهاب للشاطئ، للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية الخلابة، والتقاط الصور بجوار الصخور التي شكلتها مياه البحر، بأشكال طبيعية ترسم الشاطئ من مختلف الجوانب، والتي تجذب الناس إليها، إلا أن شاطئ عجيبة شهد غرق مجموعة من الشبان في يوم واحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر، وعدم استقرار الأمواج وارتفاعها، ونشاط الرياح، ووجود دوامات تسحب المواطنين إلى داخل البحر، خاصةً في الأماكن المفتوحة على البحر الكبير.

تفاصيل غرق 3 شبان في شاطئ عجيبة

تعرض ثلاث شبان للغرق في شاطئ عجيبة، خلال يوم واحد، بعد نزولهم البحر للاستحمام، أثناء عدم استقرار البحر، مما أدى إلى ابتلاع مياه البحر لهم، وهم: «أيمن إسماعيل إبراهيم»، 45 سنة، من القليوبية، و«أشرف عبد الحميد محمد»، 28 سنة، من المرج بالقاهرة، و«أحمد سيف النصر كمال»، 28 سنة.

وتمكن العاملون في شاطئ عجيبة، بمساعدة فريق من «غواصين الخير»، من انتشال جثامين الغرقى الثلاثة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مطروح العام، بإشراف مفتش الصحة، وتحت تصرف النيابة العامة.

المصطافون يتجاهلون تعليمات عدم السباحة في شاطئ عجيبة

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح، برئاسة رضا جاب الله، في وقت سابق بداية هذا الأسبوع، من نزول رواد مطروح الشواطئ المفتوحة، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، إلا أنه على الرغم من تلك التحذيرات، أصر عدد من المصطافين على نزول البحر في شاطئ عجيبة، وفي عدد من الشواطئ المفتوحة الأخرى، وسط عدم استقرار الأحوال الجوية.

مقومات ساحرة تجذب المصطافين إلى ل شاطئ عجيبة

ويقع شاطئ عجيبة على بعد 24 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح، وهو أحد المزارات السياحية التي تجذب جميع الزائرين من المصريين والأجانب لزيارته، لإمكاناته الطبيعية غير العادية، من هضبة عالية تقف أعلاها ترى أجمل مناظر لمياه البحر بألوانها الفيروزية الساحرة، والصخور الرائعة، التي نحتتها الأمواج، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة، والخدمات الموجودة بالمنطقة، التي جرى تطويرها من جانب محافظة مطروح، ووجود دورات مياه وكافتيريات ومطعم، وأماكن للجلوس والاستمتاع بالشاطئ.