ضبط 10 تجار مخدرات و2.8 طن لحوم فاسدة في حملة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مركز شرطة طوخ، حملة أمنية، على البؤر الإجرامية، ما أسفر عن ضبط 10 تجار مخدرات، و5 مدمنين حقن هيروين وماكس، كما ضُبط 7 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وبيضاء، وأُحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بقيام حملة أمنية، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، ما أسفر عن ضبط 5 مدمنين مخدرات والقبض على 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، كما ضُبط 7 مسجلين خطر بحوزتهم 3 أسلحة نارية، و2 سلاح أبيض عبارة عن سنجة ومطواة، إضافة إلى ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

كما تم ضبط مراقب هارب، وتمكنت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7125 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

فيما شنت مباحث التموين حملة أمنية مكبرة استهدفت ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، ما أسفر عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2.8 طن لحوم مجمدة فاسدة قبل طرحها في الأسواق، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين تفيد ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثرا بداخلها على 2.8 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس، كما أنها تشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.