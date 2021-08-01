خطوة بخطوة.. إزاي ترجع تليفونك المحمول لو اتسرق؟

التكنولوجيا الحديثة أصبحت تتيح إمكانية الوصول إلى ملفاتك وتطبيقاتك، من أى جهاز طالما تستخدم حسابك الشخصي، ويجب أن تفعل خاصية النسخ الاحتياطي تلقائيًا، بحيث تكون تلك الملفات والتطبيقات متاح الدخول عليها من أكثر من جهاز، فإذا سرق هاتفك المحمول يمكنك استعادة البيانات وحذف الشخصي منها، أو استعادة البيانات التي ترغب فيها.

في التقرير التالي تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار اليوم في مجال التكنولوجيا، كيفية حذف البيانات الشخصية لهاتف في حالة ضياعه أو سرقته، والتي عرضها موقع «comparitech» المتخصص في التقني، في السطور التالية..

كيفية استعادة الهاتف المسروق

وحتى تتمكن من استعادة هاتفك سواء في حالة ضياعه أو سرقته يجب تفعيل خدمة تتبع الهاتف بمجرد إدخال حسابك على الهاتف سواء حساب جوجل على أنظمة الأندرويد أو حساب آبل على هواتف آيفون، حتى يمكن تعقبه في حال فقدانه.

ولتفعيل تلك الخاصية على أنظمة الأندرويد

ادخل على إعدادات الهاتف

اختيار Security & privacy

اضغط على Find My Device

وتأكد من أنها مفعلة

ولتفعيل الخاصية على أنظمة آبل

الذهاب إلى إعدادات الهاتف

ثم الضغط على Apple ID

اختار iCloud

ستجد في الأسفل Find My iPhone وتأكد أنها مفعلة

خطوات استعادة الهاتف المسروق

في حالة ضياع الهاتف أو سرقته، فإن الخطوات السابقة سيمكنها أن تحمي بياناتك بشكل كبير، وإليك ما يجب فعله

تغير كلمة السر لجميع حساباتك

بعد اكتشاف عدم وجود الهاتف والتأكد من ضياعه فإن الخطوة الأولى هي تغيير كلمة السر، بشكل سريع، حتى تمنع السارق من البحث في حسابك.

إيقاف بطاقتك الائتمانية

إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول في شراء منتجات من الخارج، أو تم إدخال أرقام حساباتك البنكية وبطاقاتك، فيجب الاتصال بالبنك ووقفها، وتغيير كلمة السر.

استخدام تطبيق تتبع الهاتف

باستخدام التطبيقات الخاصة بتتبع الهاتف التي ذكرناها سابقًا يمكنك الدخول من جهاز آخر لحسابك وتتبع الهاتف، وسيظهر لك موقع الهاتف على الخريطة.

إذا كان الهاتف مغلقا فسيكون أمامك عدة خيارات، ستنفذ فور اتصاله بالهاتف، الأول تفعيل وضع الضياع والذي يظهر رسالة برقم هاتف يتم تحديده للتواصل مع صاحب الهاتف.

أو حذف ومسح جميع البيانات والداتا على الهاتف، وسيصبح بعدها بلا قيمة، أما الخيار الثالث فهو إطلاق صافرة تنبيه.

إبلاغ السلطات

في تلك الخطوة يمكنك الإبلاغ عن فقدان هاتفك بشرط إحضار العلبة والفاتورة، وبيانات الهاتف، وسيتم إبلاغك بما يجب فعله.

في حالة استعادة الهاتف، فإن أول الخطوات التي يجب عليك اتباعها هي «إعادة ضبط المصنع» وذلك تحسبًا لوجود أى برامج خبيثة أو تجسس تم وضعها في هاتفك.