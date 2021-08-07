حالة حزن بين نجوم الوسط الفني: «دلال» فنانة لن تتكرر

خيمت حالة من الحزن الممزوج بالصدمة على نجوم الوسط الفنى فى مصر بعد الإعلان عن نبأ رحيل الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، صباح أمس السبت، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

انهيار ميرفت أمين

وكشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن انهيار الفنانة ميرفت أمين من البكاء عقب علمها بنبأ وفاة صديقة عمرها دلال عبدالعزيز، حيث توجهت إلى المستشفى فى محاولة لإلقاء نظرة الوداع قبل أن يوارى جثمانها الثرى، غداً، داخل مقابر الوفاء والأمل.

وأبدى عدد من نجوم الفن حزنهم الشديد على رحيل دلال عبدالعزيز فى حديثهم مع «الوطن»، مؤكدين أن الوسط الفنى فقد فنانة لن تُعوض، بحسب قولهم.

«الفخراني»: كانت بمثابة أختى وسبب معرفتي بسمير غانم

من جانبه، أعرب الفنان يحيى الفخرانى عن حزنه الشديد لرحيل دلال عبدالعزيز، مشيراً إلى أن هناك علاقة كبيرة جمعت بينه وبين الفنانة الراحلة منذ الشباب، منوهاً بأنها كانت السبب فى معرفته بسمير غانم. وأضاف «الفخرانى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دلال عبدالعزيز كانت بمثابة الأخت له: «يوجد رباط وصلة كبيرة بينى وبينها على المستوى الشخصى منذ عمر كبير، وفاة دلال خسارة للوطن العربى». وأكمل متحدثاً عن علاقته ببنتَى الفنانة الراحلة: «كنت باعتبر دنيا بنتى فى بداياتها، كنت مسئولاً عنها وشاركت معها فى أكثر من عمل». ونعى الفنان أحمد عز الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكداً أن رحيلها صدمة للوسط الفنى فى مصر والوطن العربى.

«عز»: فقدنا سيدة من جيل الكبار

وقال «عز»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إننا فقدنا سيدة من جيل الكبار فناً وخلقاً، وبخاصة أنها أثرت السينما والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال المميزة التى ستخلد ذكراها، مضيفاً أنه يتقدم بأحر التعازى إلى ابنتيها دنيا وإيمى سمير غانم، وكذلك للإعلامى رامى رضوان، والفنان حسن الرداد.

«دينا»: كانت أماً للفنانين

«كانت أماً لنا جميعاً رغم صغر عمرها»، هكذا نعت الفنانة دينا، الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أنها كانت تأمل فى تجاوزها هذه الأزمة الصحية بسلام، ولكن إرادة الله كانت نافذة.

وقالت «دينا»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الابتسامة لم تكن تفارق وجه دلال عبدالعزيز، مضيفة: «عمرها ما سابت حد فى عزا، كانت صاحبة واجب دايماً، وسباقة فى أعمال الخير دون إبلاغ أحد».

وأوضحت «دينا» أنها كانت تتابع تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز دوماً من أصدقائها المقربين نظراً لأن الزيارة كانت ممنوعة عنها، لافتة إلى أنها ستحرص على حضور جنازتها، ظهر غد، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. ولم تتمالك الفنانة وفاء عامر دموعها أثناء حديثها عن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، مؤكدة لـ«الوطن» بقولها: «رغم إنى مش قادرة أتكلم، بس إحنا فقدنا أعز الناس وأغلاهم، ست بـ100 راجل».

وأشارت وفاء عامر إلى أنها كانت تعشق ابتسامة دلال عبدالعزيز؛ لأنها كانت مليئة بالحب والإقبال على الحياة، مضيفة أن الأخيرة كانت تبث طاقة إيجابية دوماً لمن حولها.

وتقدمت وفاء عامر بأحر التعازى إلى ابنتيها «دنيا وإيمى»، مشيرة إلى أنها تشعر بإشفاق شديد عليهما، كونهما لم تتجاوزا أحزان رحيل والدهما سمير غانم قبل أسابيع عدة.

ووصف الفنان القدير رشوان توفيق الفنانة دلال عبدالعزيز بأنها «صالحة وعابدة ومتدينة»، وتأكيده أنها كانت تنافسه فى قراءة القرآن الكريم يومياً.

«توفيق»: كانت متدينة.. وشُفتها في رؤيا «وشها منور برحمة ربنا»

وأشار رشوان توفيق، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه سبق ورأى دلال عبدالعزيز فى رؤيا طيبة، وكانت ترتدى خلالها فستاناً أخضر «ووشها منور برحمة ربنا»، متابعاً: «وقتها اتصلت بالفنانة رجاء الجداوى، وحكيت لها عن الرؤيا، لقيت دلال بتكلمنى وحكيت ليها، وسألتنى انت بتقرأ كام جزء من القرآن؟ وبدأت تدخل معايا فى سباق الورد اليومى».

وتابع: «دلال عبدالعزيز كانت تتصل تطمئن علىّ، وتقول لى انت بتقرأ جزء فى اليوم، أنا بقرأ جزءين يومياً من القرآن الكريم، ومش كده بس، لأ دى كمان كانت بتقف عند كلمات معينة فى القرآن وتعرف تفسيرها وتقول لى وتنبهنى، وبقيت أعمل زيها وأركز فى الآيات بتمعن، طول عمرها إنسانة متدينة ومُسبحة وعابدة ومصلية، قلبى وجعنى عليها وإن شاء الله ربنا هيرفعها درجات عالية فى السماء لنقائها وطيبتها».

وقال إن خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بمثابة تلقى طعنة بالسكين فى صدره: «أنا مش مصدق والله، لكن ماتغلاش على ربنا، إنسانة جميلة وصالحة، قلبى وجعنى عليها كأنى أخدت سكينة فى صدرى، ربنا يرفعها درجات عليا».

واستطرد: «كنت بسأل عن دلال عبدالعزيز من خلال بنتها دنيا، كلمتها وكانت بتقول لى بتتحسن ببطء، الحقيقة دلال إنسانة طيبة وعابدة وصالحة ومتدينة».

وتابع: «سبحان الله راحت لجوار ربها بعد شهور قليلة من وفاة زوجها سمير غانم، إيه علاقة الحب الروحية اللى كانت بينهم دى؟ فى الجنة إن شاء الله، وربنا يصبر البنتين إيمى ودنيا».