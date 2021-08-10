«قومي المرأة» بالبحيرة ينظم ندوة توعوية بكفر الدوار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة ذكية رشاد، ندوة توعوية، اليوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس قرية بولين التابعة لمركز كفر الدوار.

وخلال الندوة، أكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أهمية دور المجلس في الاهتمام بقضايا المرأة والمرأة المعيلة ومشاركتها في وضع بعض نصوص الدستور والقوانين الخاصة بالمرأة والاستماع إلى المشكلات وتصعيدها إلى الجهات المعنية، مثل ختان الإناث والزواج المبكر بالإضافة إلى دوره في استخراج الرقم القومي بالمجان، وتنظيم دورات تدريبية على المشروعات الصغيرة القائمة على الميزة النسبية وندوات تثقيفية في كافة المجالات.

وتحدثت الدكتورة إيناس الجويلي، مديرة التأمين الصحي، عن القضاء على فيروس سي بالقرى وحثت على ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

كما تحدث ممثل الأوقاف عن هجرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وأن أول عمل قام به إنشاء المسجد الذى يربى فيه الرجال من قيم ومبادئ وأخلاق، وتابع: «إذا أردنا الحياة الكريمة فلا بد من بناء الإنسان أولًا والمحافظة على المكان الذى يعيش فيه والمحافظة علي الماء الذى هو شريان الحياة ولا بد من تنظيم الأسرة حتى يعيش الأبناء عيشة كريمة إلى جانب القضاء على الأمية».

كما تناولت الندوة مشاركة الكنيسة في بناء الإنسان من خلال الاجتماعات والدورات التي تساهم في بناء كيان إنساني يساهم في التنميه ومناهضة ختان الإناث وزواج القاصرات وحرمان الابناء من التعليم والزواج المبكر، إلى جانب الحديث عن المشكلة السكانية وأبعادها وآثارها على الأسرة والمجتمع وأهمية التعليم وخاصه للإناث وكذلك السلوكيات الخاطئه فى المجتمع وأهميه تغير السلوك وذلك للحفاظ على ما تم إنجازه وما سوف يتم، خاصة فى قرى حياة كريمة.