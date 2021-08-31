«حماية ومساهمة ومستقبل».. أدوار مصانع فاكسيرا تعزز ريادة مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منشأت ومصانع فاكسيرا، أمس الاثنين، إذ أوضح أن قدرته إنتاج 3 ملايين جرعة يوميًا، ونحو مليار جرعة خلال العام الواحد، لافتًا إلى أن وزارة الصحة في صدد تفاوض مع عدة شركات عالمية؛ لتشارك معها في إنتاج اللقاح المطور ضد عدوى فيروس كورونا للتصدير إلى القارة السمراء.

أدوار هامة تقدمها مصانع فاكسيرا لمصر

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه كلما زاد أعداد المطعمين بلقاحات كورونا، قلت طفرات وتحورات الفيروس المستجد، فضلا عن أن إنتاج أعداد زيادة من اللقاحات تسهل في القضاء على «كوفيد 19» ومتحوراته مستقبلا.

بدران: إنتاج اللقاحات يضع مصر بين مصاف الدول الكبرى

وأضاف «بدران» في حديثه مع «الوطن»، أن الناحية التصديرية للقاحات تفيد مصر بعدة أشكال، أولها حماية البلاد من الأخطار الخارجية من الدول القريبة لها، ومن المسافرين والزوار، فضلا عن المساهمة في القضاء على الوباء عالميًا، وتوفير عملة صعبة، موضحًا أن الأهم من ذلك إكساب مصر صناعة وطنية رائدة في المستقبل، وتوطين صناعة اللقاحات فيها، ما يجعلها جاهزة لأي وباء جديد في العالم.

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن تصنيع اللقاحات في مصر يكسبها الخبرة والتقنيات والتكنولوجيا والعمالة الجاهزة في هذه الصناعة، ما ينقلها بين مصاف الدول الكبرى المصنعة للقاحات، وهو إنجاز حضاري غير مسبوق من قبل في المنطقة العربية والإفريقية.

مدبولي: مصر ستنتج 8 أنواع من اللقاحات

وأوضح «مدبولي» بكلمته في المؤتمر الصحفي لتفقد مصانع فاكسيرا، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستنتج 8 أنواع من لقاحات تطعيم كبار وصغار السن؛ لتقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين، إذ تبلغ مساحة المدينة الصناعية لإنتاج اللقاحات بمدينة 6 أكتوبر والتابعة لفاكسيرا 15 فدانًا.