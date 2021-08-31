الأوراق المطلوبة وطرق التقديم للمدن الجامعية بالأقصر

شهدت جامعة الأقصر عدة توسعات، عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انفصالها عن جامعة جنوب الوادى، تحت قرار رقم 1481 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاص بتحويل فرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة الأقصر، إلى جامعة مستقلة، بمسمى جامعة الأقصر.

جامعة الأقصر تضم 6 كليات

تقع جامعة الأقصر على بعد حوالي 700 كيلومتراً من جنوب العاصمة القاهرة، وتخدم طلاب محافظة الأقصر وعدد من المحافظات الأخرى، وصدر قرار بإنشاء فرع للجامعة الأهلية في مدينة طيبة الجديدة، بالإضافة إلى فرع للجامعة الإلكترونية، التحق أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة في صفوف كلياتها.

وتضم جامعة الأقصر الجديدة عدد 6 كليات، وهي كلية الفنون الجميلة، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الألسن، وكلية الآثار، وكلية الطب، منها عدد 4 كليات بمدينة الأقصر، وهي الفنون الجميلة، والآثار، والحاسبات والمعلومات، والألسن، بينما توجد كليتان بمدينة طيبة الجديدة، وهما السياحة والفنادق، والطب، التي من المقررأن تفتح أبوابها هذا العام، وستقبل الطلاب نظام التحويل، وتدرج في التنسيق بدءاً من العام المقبل، كما يجري ضم كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة العام المقبل.

التقديم بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر من 20 أغسطس لـ 20 سبتمبر

وأوضح علاء مغازي، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأقصر، موعد التقديم بالمدن الجامعية بدايةً من 20 أغسطس الجاري، وحتى 20 من شهر سبتمبر المقبل، على أن تقوم لجنة، عقب انتهاء المدة المحددة، بتحديد أولوية الالتحاق بالمدن، حسب التقديرات بالنسبة للطلاب القدامى، والجدد حسب المواليد، لافتاً إلى أن الجامعة تقبل التحويلات للطلاب من الجامعات الأخرى، ولكن مع توافر بطاقات ترشيح للطلاب.

وأشار «مغازي» إلى أن عدد المدن الجامعية بجامعة الأقصر يبلغ 4 مدن طلابية، إحداها في في شارع التلفزيون، وسط مدينة الأقصر، وتوجد بقية المباني الأخرى في مدينة طيبة، شمال محافظة الأقصر، لافتاً إلى أن الطلاب يمكنهم التسجيل عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية، وإدخال البيانات الخاصة بكل طالب.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر

وعن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدن الجامعية في جامعة الأقصر، بحسب مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، فهي كالآتي:

- 2 صورة شخصية.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطلاب الجدد والقدامى.

- بطاقة الترشيح للطلاب الجدد المقبولين نهائياً عند إنهاء إجراءات التسكين.