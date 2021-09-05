والد فنانة مشهورة وبرع بأدوار «الضابط والمحامي».. مشوار رشوان مصطفى

انحصرت أدواره بين الطبيب والمحامي والضابط والقاضي، هو الفنان رشوان مصطفى، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث ولد في 5 سبتمبر 1923، والذي اشتهر بالأدوار المساعدة والقصيرة في السينما، ولكن التحق بالوسط الفني عن طريق أحد المخرجين من أصدقائه، وفوجئ بوجود نفسه أمام الكاميرات يؤدي دور أحد الأبطال، وفي هذا التقرير يستعرض «الوطن» أهم المعلومات عنه.

ولد الممثل رشوان مصطفى في 5 سبتمبر 1923، خاض رحلة فنية طويلة قام من خلالها بالعديد من الأدوار، وتعدت حصيلة أعماله الفنية الـ150 عملا فنيا متنوعا، وهو والد الفنانة بثينة رشوان.

بداية رشوان مصطفى الفنية

بدأ رشوان مصطفى مسيرته الفنية، من خلال دوره في فيلم «صاحبة العمارة»، في عام 1948، والذي قدم فيه دور عامل، وكان الفيلم من بطولة الفنان الراحل محمد فوزي.

قدم فيلم بعنوان «البيت الكبير»، والذي قام بترشيحه لهذا الدور هو أحد المخرجين من زملائه، وقدم فيه دور كبير استطاع به أن يبرز موهبته الفنية، كما ساهم في شهرته ومعرفة الجمهور له.

أعمال رشوان مصطفى السينمائية مع نجوم الفن

توالت بعد ذلك أعمال رشوان مصطفى الفنية، واستطاع الوقوف أمام نجوم الفن في مصر، حيث شارك الفنانين النجمين فريد شوقي، ورشدي أباظة، عن طريق فيلم «كلمة شرف»، الذي كان في عام 1973.

خاض تجربة التمثيل أيضا أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنانة القديرة نجوى إبراهيم، في فيلم «حتى آخر العمر»، والذي تم عرضه في عام 1975، واشترك مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل والتي كان منها فيلم «المحفظة معايا»، والذي عرض في عام 1978.

أعمال رشوان مصطفى في مجال الدراما

شارك رشوان مصطفى في العديد من الأعمال الدرامية، مثل مسلسل «الأيام»، الذي تم عرضه عام 1979، مع النجم الراحل أحمد زكي، ومسلسل «بكيزة وزغلول»، والذي تم عرضه في عام 1987، والتي شاركت في بطولته الفنانة سهير البابلي، والفنانة إسعاد يونس.

كانت آخر أعمال رشوان مصطفي الفنية هي دوره في فيلم «شباب في الجحيم»، والذي تم عرضه في عام 1988، وتوفي الفنان في 16 مايو 1999.