رئيس «بني سويف»: اجتماع الأمس انتفاضة للأندية وسنطلب عقد عمومية طارئة

قال علي سليم، رئيس نادي بني سويف، إن الاجتماع الذي عقده 51 ناديا أمس الاثنين، في أحد فنادق القاهرة، يعتبر انتفاضة للأندية المصرية لعودتها إلى رونقها مرة أخرى، وخروجها من النفق المظلم، التي ظلت لمدة عامين ونصف العام تحت وصاية لا تليق بدولة مثل مصر لها ريادة في كل المجالات، وليس لها ريادة في كرة القدم، وهذا يعتبر أولى الخطوات نحو تصويب المسار، بانتفاضة 51 ناديا.

طلب عقد جمعية عمومية طارئة

وأضاف «سليم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أمس الاثنين، أنهم سيقدمون طلبات لعقد جمعية عمومية طارئة لأنهم السلطة الوحيدة المختصة بوضع اللوائح وإدخال أي تعديلات عليها، وفي السابق كانت هناك لجنة أقرت اللائحة التي حتى الآن لم تظهر للنور، وهذا أثار حفيظة الأندية.

وتابع رئيس نادي بني سويف، أنهم يرغبون في تشكيل لجنة رباعية من الجمعية العمومية لتُعتمد من الـ«فيفا» لعقد انتخابات لانتخاب مجلس لاتحاد الكرة يستمر 4 سنوات، مشددًا على أنهم يرغبون في تعديل الكثير من البنود في اللائحة مثل عدد الأندية التي لها حق التصويت، ويجب إحكام الرقابة على التصويت، ليكون من يُدلي بصوته أهل لذلك، ويجب تقليص عدد الأندية التي لها حق التصويت، وأيضًا يرغبون في إنشاء رابطة الأندية للمساهمة في وضع شكل جدول دوري محترم للكرة المصرية.

الاجتماع تأخر كثيرًا

ولفت إلى أن اجتماع الأندية على هذا الهدف تأخر كثيرًا، وربما تكون القشة التي قصمت ظهر البعير أنهم فوجئوا أمس ببعض التعديلات في القسم الثالث لنظام الصعود والهبوط غير الذي تم إقراره من الأندية، موضحًا أنها استفاقة متأخرة ولكن على الطريق الحديث، كما طلبوا وضع جدول زمني لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار إلى أنه يأمل أن تفرز الجمعية العمومية مجلس إدارة قوي حتى لا تحدث إخفاقات تؤثر بالسلب على الشعب المصري.