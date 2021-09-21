أب وأم يبيعان طفلتهما بـ60 ألف جنيه في الوايلي.. والمحكمة تصدر حكمها

صورة لطفلة لم تكمل عامها الثالث، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كُتب أسفلها عبارة «للبيع بمبلغ 60 ألف جنيه وغير قابل للتفاوض»، كان بطل ذلك المنشور التجاري في عرض الطفلة للبيع هو الأب بالاشتراك مع الأم وذلك بحجة مرورهما بضائقة مالية في منطقة الوايلي.

عرض الطفلة للبيع من أجل تحقيق المكاسب المادية

تجرد أب وأم من المشاعر الإنسانية، حيث عرضا طفلتهما التي لم تكمل عامها الثالث على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق مكاسب مادية في واقعة نالت استياء رواد تلك المواقع حول قيامهم بذلك ولم يكن الأهل المتهمون في هذه الواقعة فقط بل كان أحد الأشخاص الذي أقدم على قبول العرض وشراء الطفلة ضمن المتهمين أمام هيئة المحكمة.

معلومات كانت الخيط للإيقاع بالأهل والمشتري

الحاجة إلى ربح الأموال كانت الهدف الذي دفع الأبوين لبيع ابنتهما مع تنازلهما عن اللحظات الأسرية والتي جمعت ثلاثتهم معاً.

وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بإدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تفيد بقيام المتهمين وهم أب وأم بعرض نجلتهم للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع «فيس بوك» بمبلغ مالي وقدره 60 ألف جنيه وقبول المتهم الثالث «المشتري» عرض الأسرة لشراء الصغيرة.

الحكم واعتراف المتهمين

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أسرة الطفلة والمتهم الثالث وهو المشتري، وبمواجهتهما أقر الأبوان بارتكاب الواقعة وعرض ابنتهما للبيع على المواقع الاجتماعية نظرا لمرورهما بضائقة مالية، وأقر الثالث أنه عقب متابعته لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجد منشورا عن عرض طفلة للبيع من جانب أهلها وطلب مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه فتواصل معهما حتى حددا الزمان والمكان لبيع الطفلة واستلام المبلغ المالي وحال ذلك ألقت قوة أمنية القبض عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، قد أسدلت الستار على قضية الإتجار بالبشر عن طريق عرض طفلة للبيع بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمتهم الأول «الأب» وبراءة الأم والمتهم الثالث «المشتري» من التهمة الموجهة لهما.