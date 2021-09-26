السلطات الأمريكية تعتقل 14 جنديا مكسيكيا لعبورهم الحدود عن طريق الخطأ

اعتقلت قوات حرس الحدود الأمريكية، أمس السبت، 14 جنديا مكسيكيا لعبورهم الحدود مع الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عن طريق الخطأ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إن الحادث وقع حوالي منتصف ليل أمس السبت، في منطقة إل باسو بولاية تكساس، موضحة أن مركبتين عسكريتين مكسيكيتين عبرتا الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ودخلتا الولايات المتحدة واحتجز حرس الحدود الأمريكي الجنود المكسيكيين لعدة ساعات.

العثور مع أحد المحتجزين على كمية صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي

وتم العثور مع أحد المحتجزين على كمية صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي، ولم يعرف ما إذا كانت ستفرض عليه غرامة أو ستتخذ السلطات الأمريكية إجراء آخر بحقه.

وتمت إعادة جميع المعتقلين وأسلحتهم وسياراتهم إلى المكسيك بعد ساعات من اعتقالهم.

وأضاف الوكالة الامريكية، أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة، وأن ضباط الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل السلامة والتعامل معهم.

وأشارت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى أنه جرى الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التي وصلت بعد ذلك بوقت قصير.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المكسيكية، امس السبت، إن عناصر من دوريات الحدود الأمريكية اعتقلوا عدة جنود مكسيكيين على الحدود بولاية تشيهواهوا المكسيكية وإل باسو بولاية تكساس.

واوضح ممثل وزارة الخارجية المكسيكية، للصحفيين، أن الجنود ذهبوا في الاتجاه الخاطئ، مشيرا إلى إطلاق سراحهم جميعًا بعد احتجازهم من قبل وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لعدة ساعات.

وكان الرئيس المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، أكد امس الاول الجمعة، أن بلاده لن تصبح مخيما للمهاجرين، داعيا واشنطن إلى الاستثمار في البلدان التي يهرب سكانها من الفقر والعنف.