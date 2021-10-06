خبير: فيسبوك بقوته الحالية سلاح أساسي لدى أمريكا

قال المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تعطل تطبيقات «فيسبوك»، و«واتساب»، و«إنستجرام» في كل أنحاء العالم، أمر صعب فهمه من الناحية المنطقية، وهذا يكون نتيجة لاحتمالين، إما هجمة إلكترونية، وإما «هم نفسهم عملوا ده»، والمعلومات التي أعلنتها شركة «فيسبوك» عن التذبذب في الشبكة، تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات، لا يستغرق 6 ساعات في إصلاحه.

اتهامات موجهة إلى فيسبوك

وأضاف «أبو جمرة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم: «الحديث عن الضرر الذي يسببه فيسبوك للمجتمعات، وتغييره للحقائق أمر يصعب إثباته، رغم أن الجميع يعرفون أنه صحيح»، لافتًا إلى أن فيسبوك بقوته الحالية، سلاح أساسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمام العديد من التطبيقات الجديدة، وبالتالي لن تسعى الولايات المتحدة للضرر به، خاصة أن أدائه في أمريكا، يختلف عن أوروبا والهند والشرق الأوسط.

المستخدمون يجب أن يتعلموا الدرس

وأوضح: «الخسارة في النهاية هي خسارة يوم عمل، ولكنه أظهر أهميته، وأنه أصبح منصة أساسية في الحياة اليومية والعمل، خاصة الذين يعملون من المنازل، والمستخدمون يجب أن يكون لديهم وسيلة أخرى، ويتعلموا هذا الدرس، وزي ما النور بيتقطع يكون عندك بطارية أخرى، ويجب على المستخدمين استخدام تطبيقات أخرى مثل تليجرام».

وتوقع أن ما حدث لن يتكرر، لأن الموضوع به جانب سياسي كبير، سيظهر في الفترة المقبلة.

وتعرضت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسها «فيسبوك» لعطل منع المستخدمين من الولوج إلى هذه المواقع، وكشفت شركة «فيسبوك» سبب العطل، موضحة أن التذبذب في الشبكة تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات، مشيرة إلى خلل تقني داخلي تسبب في تعطيل عمل المنصة.