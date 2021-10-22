«التسوية الودية» منصة إلكترونية تطلقها السعودية لتسوية الخلافات العمالية

صرح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه طالما يوجد عقد بين الموظف وصاحب العمل لابد من حدوث مشاكل أو منازعات سواء بسبب الأجور أو الجزاءات التأديبية أو إصابات العمل وغيرها فالنظام يحفظ للعامل وصاحب العمل حقهما، ولكن القضايا لها إجراءاتها التي أحيانا تأخذ وقتا طويلا حتى تحل المشكلة بين الطرفين.

ولذلك أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في حالة حدوث هذه المشاكل خدمة إلكترونية مقدمة عن بعد تحت مسمى «التسوية الودية» هدفها تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل ودي بين الموظف وجهة عمله وغالباً تنتهي هذه التسوية بسلام.

خطوات الاستفادة من الخدمة

وأفاد حنفي في حالة لم يتم توصل الأطراف إلى حل بين الموظف وصاحب العمل يتم تحويل المشكلة إلى المحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة للتسوية الودية، لكن كيف يتم الاستفادة من هذه الخدمة؟

- يتم تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- اختيار خدمة «التسوية الودية» ثم تتبع الخطوات، وترفق المستندات حتى إتمام الطلب.

- بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية على الموبيل بموعد الجلسة لجميع أطراف الدعوة مع العلم أن جلسة التسوية الودية تتم عن بعد إلكترونياً.

واختتم حنفي أنه جاء ذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية «إلغاء نظام الكفيل» الذي بدأ تطبيقه منذ 14 مارس 2021 الذي يهدف إلى تنظيم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين، وتتطلب مراعة الضوابط والشروط، وأيضاً تتيح هذه المبادرة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حساب العامل في منصة «أبشر» الإلكترونية، وكذلك توفير خدمة الخروج النهائي للعامل بنفس الشروط المتبعة سابقاً.