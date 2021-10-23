إعلامية تقع في فخ اختراق هاتفها على الهواء: «الحقوني» (فيديو)

تعرضت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، إلى اختراق هاتفها، وكان ذلك على سبيل التجربة، حيث قام باختراق هاتفها خبير أمن معلومات، استعانت به خلال تقديمها فقرة توعوية حول كيفية اكتشاف ما إذا كنت تتعرض للاختراق إلكترونيًا أم لا، وكيفية حماية نفسك من التعرض للتجسس، حيث قام الخبير باختراق الهاتف الذي كانت تمسك به، ليحذر المشاهدين من إمكانية اختراق هواتفهم.

يمكن اختراق هاتفك ببرامج التجسس دون أن تشعر

وأهدى الخبير التكنولوجي، أحمد طارق، ضيف الحلقة، للإعلامية موبايل، وطلب منها فتحه والتعامل معه بشكل طبيعي والتأكد مما إذا كان هناك أي تطبيقات مفتوحة أم لا، وهو ما فعلته مقدمة البرنامج.

وبعد ذلك، طلب الخبير التكنولوجي من لميس سلامة، العد من 1 إلى 3 أثناء التعامل مع الموبايل، بينما يفتح هو موبايل آخر، وتمكن من خلاله من التجسس عليها وفتح الكاميرا الأمامية الخاصة بجهازها وبالتالي رؤية التفاصيل المحيطة بها بوضوح.

وقال المهندس أحمد طارق، خبير السوشيال ميديا، إنه يمكن اختراق الهاتف المحمول بواسطة برامج التجسس دون أن يشعر صاحبه، أو حتى يعرف أن هناك من فتح كاميرا الهاتف الخاص به ويراقبه بالصوت والصورة.

لا يوجد نظام تشغيل هاتف آمن بنسبة 100%

ونصح الخبير بعدم الفرحة بمثل هذه الهدايا، لأنها قد تكون بغرض التجسس، حيث يمكن لمن قدم الهدية التحكم في الموبايل من خلال جهاز آخر بالكامل، حتى في حالة إغلاق الموبايل، في حين أنه لا يمكن اكتشاف المشكلة حتى إذا تم فحص الموبايل بشكل كامل.

ولفت المهندس أحمد طارق، خبير السوشيال ميديا، إلى أن هناك برامج خبيثة مخفية للتجسس لا يمكن لمستخدم الهاتف التعرف عليها.

كيفية تأمين الهاتف قبل استخدامه

واستطرد بأنه في حال شراء هاتف تم استعماله من قبل، لا بد من عمل إعادة ضبط المصنع، وتحميل برامج حماية قوية، مؤكدًا أنه لا يوجد نظام تشغيل هاتف آمن بنسبة 100%.

وأبدت لميس سلامة اندهاشها، قائلة: «إلحقوني، يعني أنا كدا ممكن أكون في البيت أو في اجتماع والكاميرا مفتوحة عند حد تاني، يعني حياتي ممكن تكون مفتوحة لأي حد؟».