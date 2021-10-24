أسعار ومواصفات أكسنت RB الجديدة 2022 بعد الزيادة الأخيرة

تعاني السوق المصرية من زيادة متكررة في أسعار السيارات، خلال الآونة الأخيرة من مختلف المصنعين في العالم، سواء السيارات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية، خاصة بعد العديد من الأزمات التي تعيشها سوق السيارات المصرية، منذ انتشار وباء كورونا والأزمة الأخيرة التي تسبب ضعف إنتاج السيارات بسبب قلة إنتاج الرقائق الإلكترونية.

ومن أبرز تلك الشركات التي شهت زيادة مؤخراً سيارات شركة هيونداي، حيث شهدت ارتفاعات متتالية في العديد من طرازاتها، وآخر تلك الطرازات سيارة هيونداي اكسنت RB الجديدة 2022، حيث شهدت زيادة وصلت إلى 6 آلاف جنيه على جميع فئاتها في السوق.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار أكسنت RB الجديدة 2022.

مواصفات أكسنت RB الجديدة 2022

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

- المحرك يعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد «4370 ملم طول، 1705 ملم عرض، و1455 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 147 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2570 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 389 لترا.

أسعار أكسنت RB الجديدة 2022

يجري تصنيع السيارة في كوريا وتجميعها في مصر، وتتوافر في السوق المصرية بخمس فئات وسعر الفئة الأولى 230 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 240 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 246 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 256 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 266 ألف جنيه.