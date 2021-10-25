خطوات مد التحويل للحاجزين بالإسكان ممن هم خارج الأولوية في دمياط

قررت وزارة الإسكان، مد فتح باب قبول طلبات التحويل إلى الوحدات الجديدة التي سيجرى إنشاؤها بمركز شطا بمحافظة دمياط، حتى يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر المقبل، وذلك للعملاء الحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن، والمحولين إلى الإعلان العاشر حالياً، والمنطبق عليهم الشروط، ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم فتح باب التحويل حرصاً من إدارة الصندوق على صالح المواطنين، والعملاء الحاجزين سابقاً بمركز شطا بمحافظة دمياط بشروط الإعلان العاشر، وأصبحوا خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، ولديهم الرغبة في استكمال إجراءات الحجز بالشروط والأسعار الجديدة.

كيفية وخطوات التحويل لحاجز الوحدات السكنية لمن هم خارج الأولوية

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات وشروط التحويل للراغبين في استكمال إجراءات الحجز وفق ما ذكرت صفحة وزارة الإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- عدم قيام العميل باسترداد مُقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر.

- يشترط عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المُتقدم عليه العميل.

خطوات التحويل

- التوجه لأحد مكاتب البريد المُميكنة بمحافظة دمياط لسـحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بالمكتب بعد تحريره وتوقيعه.

- سداد استكمال جدية الحجز بمبلغ ألف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب)، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء/تحت الإنشاء) بواسطة صاحب الطلب، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن العملاء الراغبين في التحويل واستكمال الحجز سيتمكنوا من الحصول على الوحدة السكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % سنوياً.

ويتراوح سعر دعم بيع الوحدة السكنية بين 5 آلاف و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب، ويخصم من سعر الوحدة السكنية، وذلك بخلاف ما تتحمله الدولة من دعم غيـر مباشر لكل وحدة سكنية.

وبالنسبة لمن يريد الاستفسار ومعرفة مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل، عليه متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع «فيسبوك» أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.