السوري غيث غيبة يتعاقد علي بطولة مسلسل «روح الحياة»: دوري مختلف

كشف الفنان السوري غيث غيبة، عن خوضه تجربة تليفزيونية جديدة بعنوان «روح الحياة»، المقرر البدء في تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال غيبة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه تعاقد بشكل رسمي، قبل أيام، على تقديم أحد الأدوار المحورية بالعمل، مضيفا أن الشخصية التي يجسدها بعيدة تماما عن شخصيته الحقيقية، وهو ما حمسه لتقديمها والتعاقد عليها، بحسب قوله.

وتحفظ الفنان السوري عن ذكر ملامح الشخصية احتراما لاتفاقه مع القائمين على مسلسله، خاصة وأن الجهة المنتجة تتفاوض حاليا مع عدد من الأبطال المقرر الإعلان عن أسمائهم بعد إتمام التعاقد معهم بشكل رسمي.

غيث غيبة: مسلسلنا يتعرض للعديد من القضايا المجتمعية

وأعلن غيث غيبة، أن مسلسله سيتم تصويره بين دولتي الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن العمل يتعرض للعديد من القضايا المجتمعية التي تهم الشارع العربي بشكل عام، حيث أعرب عن أمنيته في أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند طرحه علي القنوات الفضائية.

وفي سياق مختلف، أعرب غيث غيبة عن تطلعه للعمل بالسينما خلال الفترة المقبلة، بخاصة وأن السينما لها بريقها المختلف تماما عن شاشات التليفزيون، مشيرا إلى أنه يحلم بتجسيد أدوار نفسية ومركبة كي تُبرز موهبته في مجال التمثيل الذي يعشقه منذ نعومة أظافره.

غيث غيبة يلتحق بورش تمثيل استعدادا لمسلسله الجديد

وأوضح أنه يحرص على الالتحاق بورش تمثيل من حين لآخر كي يُصقل موهبته، لأن أي ممثل بحاجة لتجديد طاقاته وشحذ هممه وموهبته وعدم الوقوف عند منطقة تمثيلية بعينها، مؤكدا أن خطوة الورش لا تُقلل من أي ممثل، بل هي خطوة متعارف عليها عالميا، ويتبعها عدد من نجوم هوليوود.