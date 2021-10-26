الإمارات تُعدل بروتوكول سفر المواطنين للدول الممنوع السفر إليها

عدلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، بروتوكول سفر مواطنيها إلى الدول الممنوع السفر إليها؛ وذلك اعتبارا من غد الأربعاء، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات.

السماح بالسفر للحاصلين على الجرعات الكاملة

وقال البروتوكول، إنه يتم السماح بسفر المواطنين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاحات كورونا المعتمدة، بالإضافة إلى استمرار منع سفر المواطنين غير الحاصلين على الجرعات الكاملة، ويستثنى من ذلك المهمات الرسمية، والحالات المرضية ومن يتلقون العلاج خارج الدولة، وكذلك الحالات الإنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرسمية، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة أنباء الإمارات.

واشترط البروتوكول الذي حدثته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، على المواطنين العائدين من تلك الدول إبراز نتيجة فحص PCR سلبية، ويتم إجراؤه قبل 48 ساعة من مغادرة الدولة، بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص Rapid Test PCR آخر يجرى بحد أقصى قبل 6 ساعات من موعد مغادرة البلد المسافر منه.

إجراء فحص PCR عند القدوم وفحصين في اليومين الرابع والثامن

وأكد البروتوكول، أنه يتعين على فئة المطعمين إجراء فحص PCR عند القدوم، وإجراء فحصين آخرين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ الوصول، وبالنسبة للفئة غير المطعمة، فيتعين عليها إجراء فحص PCR عند القدوم، مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام، وإجراء فحص في اليوم التاسع.

وتضمن البروتوكول كذلك، عددا من اشتراطات المغادرة، وهي ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي للمواطنين، وإبراز نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة، بجانب الالتزام بإجراءات الوجهة.