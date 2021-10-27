أرخص 10 مناطق لشراء شقق في مصر.. أسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

يحلم الجميع بامتلاك شقق سكنية بعيدا عن الإيجار وأسعاره المرتفعة، لكن هذا الحلم يكون بعيدا بالنسبة لكثيرين في ظل غلاء أسعار الشقق السكنية في معظم الأماكن، وعدم امتلاك الناس لمقدم الحجز أو عدم مقدرتهم على سداد أقساطها، وبالبحث المستمر قد يجد الشخص شقق تناسب ما يمتلكه من أموال.

أرخص 10 مناطق لشراء الشقق السكنية

وقدّم سيد حسني، مثمّن عقاري، نصائح عبر «الوطن»، لمساعدة الراغبين في شراء شقق سكنية منخفضة الثمن على تحقيق حلمهم، وأوضح 10 مناطق يمكن شراء شقق سكنية منخفضة السعر بها.

شقق منطقة المرج

يمكن شراء شققة سكنية في منطقة المرج بسعر يبدأ من 100 ألف جنيه وبمساحات تصل إلى 80 مترا.

شقق مدينة العاشر من رمضان

يمكن شراء شقق في مدينة العاشر من رمضان، بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، وبمساحات مختلفة تناسب الجميع.

شقق في مدينة العبور

تتراوح الأسعار في مدينة العبور من 500 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف أو مليون و500 ألف جنيه، بينما تصل أسعار الشقق في وحدات الإسكان إلى 150 ألف جنيه.

شقق في منطقة فيصل

تنخفض أسعار الوحدات السكنية في منطقة فيصل، حيث تبدأ من 100 ألف جنيه في بعض الأماكن بمساحات تصل إلى 70 مترا، و350 ألف جنيه لمساحات تصل إلى 120 مترًا للوحدات «المتشطبة».

أسعار الشقق في منطقة المريوطية

تبدأ المساحات في منطقة المريوطية بسعر 450 ألف جنيه للشقق المتشطبة و350 ألفًا للطوب الأحمر.

الشقق في منطقة حلوان

وسجلت منطقة حلوان متوسط سعر 3400 جنيه للمتر الواحد في الشقة.

أسعار الشقق في 15 مايو

ويصل السعر في منطقة 15 مايو إلى 3800 جنيه تقريبا.

أسعار الشقق في حدائق الأهرام

سعر المتر السكنى يتراوح بين 3000 و4000 جنيه للوحدات المطلة على الواجهات الرئيسية، وبين 2300 حتى 3200 جنيه للمتر السكني للوحدات الخلفية، كما أنّ غالبية الوحدات يتم تسويقها بنظام النصف تشطيب، وقد تتعدد أنظمة السداد ولكن الأغلب بسداد 50% كمقدم للوحدة وباقي المبلغ بين عام إلى عامين.

أسعار الشقق في منطقة الوايلي

يبدأ سعر الوحدة غير المتشطبة من 2500 جنيه للمتر.

شقق الدائري

وتصل الأسعار في منطقة الدائري إلى 300 ألف جنيه للوحدات المتشطبة.