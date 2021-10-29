6 شروط و8 مستندات لترخيص مؤسسة إيوائية

إذا كانت تمتلك جمعية أهلية، وتريد إضافة الخدمة الإيوائية لها، والتي تتمثل في إيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة، فهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها، وكذلك توفير بعض المستندات اللازمة، التي حددها دليل الخدمات الحكومية، سوف نستعرضها في السطور التالية.

شروط الحصول على الخدمة

1) أن يكون النشاط من ضمن أنشطة الجمعية.

2) أن يكون قد مضى على مباشرة الجمعية لنشاطها سنة على الأقل.

3) أن تكون الجمعية ذات سمعة طيبة وإمكانيات مالية وإدارية وفنية مناسبة.

4) تقوم الجمعية بتدبير المقر المناسب للنشاط.

5) تخصيص المكان سواء إيجار أو تمليك.

6) تعهد الجمعية بتنفيذ المشروع أو النشاط حسب تعليمات الجهة الإدارية واللائحة الصادرة في هذا الشأن.

المستندات المطلوبة

1) طلب من الجمعية المشهرة لدى وزارة التضامن الإجتماعي موجه لمدير عام الإدارة الاجتماعية التابع لها المقر المراد ترخيصه.

٢) صورة محضر مجلس الإدارة بالموافقة على الترخيص.

٣) عقد ٕايجار أو تمليك موثق من الشهرالعقاري.

٤) موافقة الدفاع المدني والحي والإسكان.

٥) تقرير الاستشاري الهندسي بالحي.

٦) المستندات الخاصة بالجهاز الوظيفي بالحضانة (المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومي، الخبرات السابقة).

8) صورة من لائحة النظام الأساسى للجمعية أو المؤسسة.

الإجراءات

1) التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها مقر الجمعية.

2) تقديم طلب للإدارة الإجتماعية التي تتبع الحي الذي يقام فيه النشاط، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

3) يتم العرض على لجنة للحصول على الترخيص بعد انطباق الشروط.

4) في حالة قبول الطلب تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بإصدار الترخيص لمزاولة النشاط.

5) يستغرق موضوع دراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط من عدمه والرد بالموافقة أو الرفض خلال 60 يوماً.