الهندية علياء بهات: «متعتي الخاصة في قضاء الوقت مع نفسي»

أثارت الفنانة الفنانة الهندية عاليا بهات، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها لمجلة «إيلي» الهندية، إذ قالت إن «العمل بوتيرة جنونية، يفقدك الإحساس بنفسك، فدائما نحن نميل إلى العمل على الوضع التلقائي».

إذا كنت لا تستطيع الجلوس مع نفسك فلا يمكنك الجلوس مع الآخرين

وشددت الفنانة الهندية، عاليا بهات، خلال تصريحاتها، على أهمية استمتاع المرء بوقته، من خلال الجلوس مع نفسه، حتى يتمكن من الجلوس مع الآخرين بأريحية شديدة، مشيرة إلى مقولة والدها، التي تتبعها دومًا في حياتها، «إذا كنت لا تستطيع الجلوس مع نفسك، فلا يمكنك الجلوس مع أي شخص آخر».

أقضي وقتًا ممتعًا مع نفسي على الشاطئ

وأوضحت عاليا بهات، أنه «بناءً على هذه المشاعر، أقضي وقتًا ممتعًا مع نفسي على الشاطئ في مكان ما بمفردي، وكنت قبل أربع سنوات، لم أكن لأتمكن من فعل ذلك مطلقًا، كنت دائمًا بحاجة إلى أشخاص من حولي»، مضيفة أنها «مرتاحة تمامًا لجلدها ولا تحتاج إلى التحقق المستمر من الصحة، لكن قضائها بوقت منفرد على الشاطئ من أجل الحديث مع نفسها دون تدخل من بشر».

وتعد عاليا بهات، فخر عائلتها، حيث تسعى دائما للعب أدوار مختلفة، وهذا ما صرح به والدها المنتج والمخرج الشهير ماهيش بهات، في أكثر من لقاء صحفي أو تليفزيوني، وعبر عن سعادته عن استقلالية ابنته في العمل.

آخر أعمال عاليا بهات

وتستعد عاليا بهات، لإصدار فيلمها الجديد «gangubai kathiawadi»، مع بداية العام المقبل في يناير، ويترقب الجميع عرضه، حيث إنها تقوم بلعب دور جرئ، لسيدة تتاجر بالفتيات من أجل الربح، وهي قصة حقيقية لسيدة هندية شهيرة، وتجسد شخصيتها بهات بفيلمها الجديد.

وهوجمت عاليا بهات، من قبل جمعيات حقوق المرأة، واتهامها بمحاولة تشويه المرأة الهندية، وتم توقف الفيلم أكثر من المرة، لكن سوف يتم عرضه يناير المقبل في نهاية المطاف.

ويشارك بالفيلم لأول مرة في عالم بوليوود، نجم الدراما الهندي الشهير فارون كابور، والإخراج لأشهر مخرجين الهند، سانجاي ليلا.