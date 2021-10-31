القصة الكاملة لوفاة رجل خمسيني بعد خروجه من ملهى ليلي بالهرم

جثة ملقاة على أحد الأرصفة أمام ملهى ليلي في أحد شوارع منطقة الهرم لرجل خمسيني، يحيط بها عشرات الأشخاص، منهم من يحاول مساعدته ومحاولة إفاقته، ومنهم من يحاول الاتصال بسيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى في محيط المكان، وهو مستشفى الهرم، حيث تبين أن الرجل الخمسيني كان خارجا من الملهى الليلي قبل أن يشعر بحالة إعياء شديدة خرج على إثرها إلى الطريق العام ليفقد الوعي فجأة على الرصيف المقابل للملهى، وعلى الفور وصلت سيارة الإسعاف لمكان البلاغ، إلا أن المسعفين اكتشفوا أن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

الرجل كان بمفرده داخل الملهى

ورد بلاغ من مستشفى الهرم، لقسم شرطة دائرة الهرم، يفيد بورود جثة لرجل خمسيني، ولا توجد بها أى إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للمستشفى وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتوفي كان داخل ملهى ليلي شهير في منطقة الهرم، كما تبين أنه كان متواجدا بمفرده داخل الملهى ثم شعر بحالة من الإعياء بشكل مفاجئ، فقرر الخروج من الملهى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

الأجهزة الأمنية تستمع لشهادة الشهود

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الواقعة لا توجد بها أى شبهة جنائية، وأن المتوفى كان من رواد الملهى الليلى وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر حالة من الإعياء الشديدة.

كما استمعت الأجهزة الأمنية للشهود والمواطنين الذين تصادف تواجدهم بمحيط المكان حال فقد الرجل للوعي، والذين أكدوا أن الرجل خرج من ملهى ليلي شهير وكان يسير بشكل طبيعي إلا أنه سقط أرضاً فجأة في الطريق العام عقب محاولته التقاط نفسه حتى فقد الوعي تماماً.

الوفاة طبيعية

صرحت النيابة العامة بدفن جثة الرجل الخمسيني نظراً لأن الوفاة طبيعية ولا توجد بها أى شبهة جنائية، وذلك عقب الكشف عليها من قبل مفتش الصحة.