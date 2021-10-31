حسب الله: الكرة في ملعب الأحزاب بعد إلغاء الطوارئ.. لازم يكونوا في الشارع

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر وأصدر قرارًا بإلغاء حالة الطوارئ، وأصبحت الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية، وفي ملعب منظمات المجتمع المدني أن يقودوا المواطنين والمجتمع، ويتناقشوا حول كيفية استغلال هذه المبادرة الرئاسية، «الأحزاب السياسية لازم تتناقش حول هذا الأمر، هي الأحزاب موجودة وغير موجودة حقيقي».

المواطن المصري أمام تحدي حقيقي

وأضاف «حسب الله»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن وجود الأحزاب يجب أن يكون في الشارع وليس داخل مقرات الأحزاب أو أحاديث داخلية ليس لها علاقة بالشارع، موضحًا أن المواطن المصري أمام تحدٍ حقيقيٍ لإثبات أنه قادر بالفعل على أداء دور مدني فاعل يحمي الدولة ويلتزم بالقانون.

مزايا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

وعدّد عضو مجلس النواب سابقًا، بعض مزايا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، «بعيدًا عن السياسة، بس القانون ده فيه كثير من الدعوات اللي كانت محالة إلى محاكم أمن الدولة ستعود مرة أخرى إلى المحاكم المدنية العادية طالما لم يتم تداولها، لو كانت محل تحقيق فقط هترجع تاني لمحاكم الجنح العادية ودي جرائم كثيرة جدا، زي الغش التجاري وزي التعدي على الأراضي الزراعية، ودي هتعود للقاضي الطبيعي، نتمنى أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تتلقف هذا القانون وتفعله وتمارس دورها المجتمعي نحو جموع المصريين».