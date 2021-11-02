الرباع هاني عبدالهادي عن طارق وهدان: «كان دايما يقولي نفسي أبقى زيك»

سادت حالة من الحزن داخل الوسط الرياضي بعد وفاة بطل رفع الأثقال البارالمبي طارق مصطفى وهدان، عن عمر ناهز 23 عامًا، صباح الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الذي أصيب به منذ أيام، وتسبب في تدهور حالته الصحية.

«عبدالهادي»: طارق وهدان كان طموحا ويقاتل على حلمه

وتحدث هاني عبدالهادي، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، عن اللاعب الراحل طارق وهدان، قائلًا إنَّه كان من اللاعبين الرائعين أصحاب الخامات الجيدة، بجانب ضحكته المستمرة ووجه البشوش، ورغم ظروفه القاسية فإنه كان طموحًا ويقاتل على حلمه، وهو ما ميزه عن غيره طوال حياته: «على طول كنت أناكفه علشان هو زملكاوي وأنا أهلاوي».

وتذكر صاحب برونزية ميزان 88 كجم رجال ثقل 214 كجم بدورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، في حديثه مع «الوطن» أمنية اللاعب الشاب طارق وهدان، المستمرة، إذ كان يطمح دائمًا أن يكون مثل «عبدالهادي»، ويحقق ميدالية أولمبية: «كان دايمًا يقولي نفسي أبقى زيك يا كابتن.. وكنت أرد هتبقى أحسن إن شاء الله»، مضيفًا أنَّه كان يتوقع له مستقبلا كبيرًا في رفع الأثقال.

أمنية الرباع الراحل طارق وهدان

الجميع في رياضة رفع الأثقال توقع تحقيق «طارق» ميدالية أولمبية في بطولة «لوس أنجلوس» 2028، وهو ما كان يحلم به اللاعب الشاب ويعمل عليه من الآن، حسبما أوضح «عبدالهادي»، لافتًا إلى أنَّه كان معه بالمعسكر المغلق الحالي في المركز الأولمبي بالمعادي منذ 27 سبتمبر الماضي، استعدادًا لبطولة العالم في جورجيا التي من المقرر إقامتها في 25 نوفمبر الجاري.

وذكر لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، أنَّه تربطه علاقة قوية بأسرة اللاعب «طارق»، ووالده الكابتن مصطفى وهدان وأشقائه: «من الناس المحترمة جدا»، لافتًا إلى أنَّ حزن بشدة على الرحيل المفاجئ لصاحب «الضحكة الجميلة»، حسبما وصفه.

وزير الرياضة ينعى طارق وهدان

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنعي لأسرة البطل طارق مصطفى وهدان، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، في بيان له، متمنيًا أنَّ يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

فاز اللاعب طارق مصطفى وهدان، بـ7 ميداليات ذهبية، في عدد من المنافسات التي شارك بها، فضلًا عن الميداليات الفضية والبرونزية بالبطولات المحلية والإفريقية والدولية.