آمنة نصير: أرفض فكرة «منع النسل» وأدعم تحديده منذ سنوات

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك فارقا بين الرغبة في تشكيل الأسرة، والرغبة في تنظيم النسل، لتكون الأسرة في وضع اجتماعي واقتصادي أفضل، لافتة إلى أنها ترفض الجروبات التي تنادي بعدم الإنجاب، لأن هذا من سنن الحياة، لكي يستمر الإنسان في الأرض، مبينة أن الله جعل الإنسان خليفته، ليعبده ويعمر الكون وهي المهام الرئيسية لنسل آدم.

الله تباهى بخلق البشر أمام الملائكة.. تدعم تنظيم النسل

وأضافت «نصير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الله تباهى بخلق البشر أمام الملائكة لأنه يعلم أكثر من الملائكة، موضحة أنها تؤيد تنظيم النسل وتدعمه منذ عدة سنوات لأن التنظيم حكمة قوية تجعل حياة الإنسان أفضل.

أشخاص عابثون يتلاعبون بفكرة الإنجاب

وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، أن الأشخاص الذين يريدون عدم الإنجاب هم أشخاص عابثون ويحبون العبث، مبينة أن هناك فرقا بين أشخاص لا يريدون الإنجاب، وآخرون ينشرون هذه الفكرة، ويدعمونها، ويحاولون ترغيب الناس فيها متابعة: بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولم يخلقه الله ليعبث بالكون، ولكن ليعبدوا وليبني الكون وهذه الجماعات عابثون.

انتشار جروبات تطالب بعدم الإنجاب

وانتشرت بعض الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطالب بعدم الإنجاب، وتدعم الفكرة لدى الأفراد كما يعيش الكثير من دول أوروبا، ليتحركوا بسهولة، ولا يكون لديهم التزامات كثيرة تجاه أولادهم.