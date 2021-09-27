4 فنانين رفضوا الإنجاب بإرادتهم: أنانية و«هسهس ملناش فيه»

كشف عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة عن عدم قدرتهم على الإنجاب لأسباب متنوعة، ما بين المرض أو التقدم في السن، لكن هناك فنانين اختاروا عدم الإنجاب بإرادتهم الشخصية، وهو ما أعلنوا عنه في مواقف مختلفة.

سلوى خطاب عن الإنجاب: أنا مش قد المسؤولية

أوضحت الفنانة سلوى خطاب أن حلم الأمومة لم يكن يراودها؛ إذ أنها اختارت عدم الإنجاب بإرادتها بسبب عملها في التمثيل، وذلك عندما حلت ضيفة على برنامج «فحص شامل» مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: «أنا مش قد المسئولية».

وأضافت سلوى خطاب: «المجتمع يشهد تغيرات كثيرة جعلتني أخاف من إنجاب أطفال فيه، الطفل يعنى مسئولية وأنا لست على قادرة على تلك المسؤولية، ولست نادمة على هذا القرار، بالعكس أنا أصبحت أكثر اقتناعا بقراري بعد ما رأيت الوضع حولي»، متابعة: «ده هسهس أنا ماليش فيه».

إلهام شاهين: اخترت ألا أكون أما بإرادتها

نفس الموقف أعلنت عنه الفنانة إلهام شاهين، مؤكدة أنها اختارت ألا تكون أما بإرداتها الكاملة، بل حاولت الهروب من ذلك؛ إذ أجهضت نفسها عندما كانت حاملا، وكان ذلك في لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة».

وقالت الفنانة إلهام شاهين: «أنا رفضت الأمومة بإرادتي لم أكن أرغب في تحمل مسؤوليات، وبالفعل أجريت أجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق فليس من الطبيعي أن أنجب طفل في حالة عدم استقرار بين الأب والأم، أما السبب الفعلي هو خوفي من المسؤولية».

منى هلال: مش عايزة أكون أم.. ليست شخصيتي

وانضمت الفنانة الشابة منى هلا إلى القائمة؛ إذ واجهت ردود أفعال سلبية وانتقادات عديدة بعد إعلانها عدم رغبتها في الإنجاب، وذلك خلال حوار معها في برامج «حكايتي» المذاع على «يوتيوب»، قالت فيه: «مش عايزة أكون أم.. مش شخصيتي خالص».

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من السيدات يرفضون الإنجاب، وهو ما اختارته بإرادتها منذ فترة، وتختلف تلك الأولويات من سيدة لأخرى، موضحة: «أنا لو صحيت الصبح عاوزة أحط هدومي في الشنطة وأسافر هعمل كده، لكن في وجود طفل مش هقدر أعمل كده، لذلك حريتي أهم من تكوين أسرة».

عبدالسلام النابلسي عن الإنجاب: أنانية

ولم يقتصر الأمر على السيدات فقط، بل رفض بعض الفنانين الرجال فكرة الإنجاب من أبرزهم الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي، الذي كان يرى أن الشخص الذي ينجب «أناني»، على حد تعبيره.

وأوضح الفنان الراحل وجهة نظره في لقاء تلفزيوني نادر ببرنامج «نجوم على الأرض» مع الإعلامية ليلى رستم، قائلا: «الإنجاب بالنسبة لي مشكلة، وأشفق على كل شخص ينجب؛ لأني بعتقد إن أي شخص يكفيه همومه وهموم الدنيا، واعتبر إنجابه كأنه أنجب هما جديدا إلى العالم».