ضابط بالصاعقة: لا شيء أفضل من التواجد بالقوات المسلحة للدفاع عن الوطن

قال الرائد حازم فوزي محمد، ضابط بقوات الصاعقة في القوات المسلحة، إنه حصل على مجموع 92% في الثانوية العامة، وعلى الرغم أن مجموعه يؤهله للالتحاق بكلية الهندسة، لكنه فضل الكلية الحربية.

فضلت دخول الكلية الحربية رغم حصولي على 92% في الثانوية

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، «كل شخص خلال صغره يرى قدوة معينة أو شيء معين يريد أن يصبح مثله، وكنت أشاهد لقطات من حرب أكتوبر وأفلام مثل «الطريق إلى إيلات»، التي تذكر البطولات والتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة من أجل الوطن».

وتابع: «كان لدي رغبة كبيرة في أن أكون واحدا من هؤلاء الأشخاص، وأن أقدم شيء لبلدي، خاصة في الأوقات التي تكون هناك تهديدات على الوطن، وأعتقد أنه لا يوجد شيء أفضل من أن تكون في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الدولة».

وواصل: «تعودنا منذ اليوم الأول في التحاقنا بالقوات المسلحة، بأن زميلك أعتبره مثل أخي، ونقضي وقتا في القوات المسلحة أكبر من الوقت الذي نقضيه في منازلنا، وبالتالي يكون هناك علاقة كبيرة، سواء كانت زمالة في العمل، أو على المستوى الشخصي ومعرفة ظروف حياته».

واستكمل: «العلاقة في قوات الصاعقة مبنية في الأساس على العلاقة الوطيدة ما بين الأفراد والقادة، بحيث أعرف من خلال نظرة عينيه مشاعره دون أن يتحدث».

أنواع القيادة

ولفت إلى أنهم خلال دراستهم أثناء وجودهم في الكلية الحربية، تعلموا كيفية أن يصبحوا ضباط وقادة، وهناك مادة يتم تدريسها في الكلية الحربية، تدعى «فن القيادة»، متابعا: «هناك أنواع كثيرة للقيادة طبقا للموقف الذي تتعرض له في العمل، ولا يوجد نمط معين في القيادة، هناك أوقات تكون فيها شديد أو متساهل، كما يوجد نوع وهو القيادة من الأمام».