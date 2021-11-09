الديهي ينتقد دفاع الإعلام الأمريكي عن الإخواني محمد سلطان: بتربوا حية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شبكة «CNN» الأمريكية، وبعض المراكز البحثية الأمريكية، تصف محمد صلاح سلطان، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، بالمناضل والمكافح ورجل الديمقراطية، موجهًا حديثه لتلك المراكز: «لو عاجبكم محمد صلاح سلطان.. أهو بقى أمريكاني، بس إنتو بتربوا حية وتعابين عندكم، إنتم بتزرعوا الشوك، مصر سابته وإنتوا أخدتوه مبروك عليكم».

الشعب الأمريكي لا يعلم حقيقة محمد صلاح سلطان

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن محمد صلاح سلطان «مش خروف إخواني ده خنزير إخواني، وده إرهابي وابن إرهابي ولن يتنازل عن إرهابيته»، فمحمد صلاح سلطان يسوق نفسه للشعب الأمريكي على أنه مناضل، ولكن الشعب الأمريكي لا يعلم حقيقته لكون بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وبعض المنظمات الحقوقية تغيم على الحقائق في موضوع الإخوان.

مصر ضد التواجد الأجنبي كله في ليبيا وسوريا والعراق

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن جمال سلطان، أحد خنازير الإخوان، ينتقد تصريح وزير الخارجية السفير سامح شكري، بأن مصر لا ترى سببًا يدفع تركيا للتواجد عسكريًا في ليبيا وسوريا والعراق، معقبا: «لكن الوجود العسكري الإيراني مبرر؟ الوجود الأمريكي مبرر؟ الوجود الروسي مبرر؟»، معلقًا: «مصر ضد التواجد الأجنبي كله في ليبيا وسوريا والعراق، وفي أي دولة عربية. أنت تقرأ بنصف عين ونصف عقل، وأنت بلا مروءة ولا رجولة ولا نخوة».

خالد المشري يدافع عن تواجد تركيا في ليبيا

وأضاف «الديهي»، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، يدافع عن تواجد تركيا أيضًا في ليبيا، مؤكدا أنه كان صاحب فكرة دخول القوات التركية لليبيا، ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، وهدد باللجوء إلى ما أسماه حراك الشارع المدني وإلى إقامة اعتصامات أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

رسالة من نشأت الديهي لخالد المشري

ووجه رسالة لـ«المشري» يقول فيها: «إنت معاك توكيل من الشعب الليبي علشان تتكلم بلسانهم، ده نفس النهج الإخواني الخنزيري المتبع منذ 80 سنة»، موضحًا أن هناك دعوة للفوضى يحملها الإخواني خالد المشري، وبوادر الانتخابات الليبية مقلقة، وما تتمناه مصر لليبيا انتخابات حرة ونزيهة ويخرج منها مخرجات تؤدي لاستقرار ليبيا، وليس لمصر أي أطماع في ليبيا سوى تأمين حدودها.