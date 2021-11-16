3 عوامل وراء تراجع أرباح شركات الدواجن.. أبرزها زيادة أجور العاملين

تأثر إنتاج شركات الدواجن في السوق المصرية، بالتغيرات التي شهدتها أسعار سعر الصرف ومستلزمات الإنتاج والخامات العلفية الخاصة بصناعة الدواجن، الأمر الذي أدى إلى تحقيق كبرى الشركات في السوق والمدرجة في البورصة المصرية، خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في سبتمبر 2021.

وأرجعت الشركات التي تعمل في صناعة الدواجن، خسائرها خلال تلك الفترة إلى بعض العوامل، وهي كالتالي:

التغيرات على سعر الصرف

أدت التغيرات على سعر الصرف، إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات العلفية المستخدمة في صناعة الدواجن، حيث يتم استيرادها بنسبة 90%، إذ لا يتعدى المكون المحلي 10% من مكونات الصناعة، حيث تأثرت تلك المستلزمات والخامات بتغير أسعار الصرف للعملات الأجنبية، لترتفع الخامات العلفية بنسبة تصل إلى 100% لبعض الخامات، كالذرة الصفراء وكسب فول الصويا، وهما يشكلان 90% من تركيبة العلف المستخدم.

ارتفاع في أسعار الأدوية البيطرية

أيضًا من بين العوامل التي أدت إلى خسائر الشركات، القفزات السعرية في أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 100% إلى 200%، بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المستلزمات الإنتاج ممن قطع غيار اللازمة لتشغيل والتي يتم استيرادها من الخارج.

زيادة أجور العاملين

قامت بعض الشركات رغم الظروف التي تواجها الصناعة، بزيادة مرتبات العاملين بنسبة تصل إلى 20%، وذلك لمواجهة الارتفاع في الأسعار في السلع الغذائية ومواجهة التضخم.

مصر تنتج 1.4 مليار طائر

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أنَّ الدولة تولي قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً، لكونه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأوضح «القصير» أن مصر تنتج 1.4 مليار طائر، و14 محاف مليار بيضة، ويعمل فيها أكثر من 3 ملايين مواطن، واستثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه.