تفاصيل حريق مبنى مهجور ببرشلونة يسفر عن مقتل 4 بينهم طفلان

اندلع حريق بمبنى مهجور وسط مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، من بينهم طفلا العائلة ذاتها.

تفاصيل اندلاع الحريق بالمبنى المهجور ببرشلونة

وأفاد مسؤولو هيئة الإطفاء في برشلونة، أن 4 أشخاص، بينهم رضيع وطفل عمره 3 سنوات، لقوا مصرعهم في حريق اندلع بمبنى مهجور، كان يضم مصرفا ويحتله أشخاص بطريقة غير قانونية، وفقا لشبكة «سكاى نيوز العربية».

جهود السلطات الإسبانية لإخماد الحريق داخل المبنى المهجور

وبحسب شبكة «سكاى نيوز العربية»، أوضحت المتحدثة باسم مجلس مدينة برشلونة، أن الجهات المختصة بإخماد الحريق، تمكنوا من العثور على 4 أشخاص آخرين، أصيبوا باختناق نتيجة لاستنشاق الدخان، ووفقا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، أضافت أنه جرى إبلاغ السلطات عن الحريق في تمام السادسة من صباح اليوم، مشيرة إلى فتح تحقيق في أسباب الحريق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون داخل مصنع ببرشلونة

وكانت السلطات الإسبانية، أعلنت الأسبوع الماضي، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى بعد اختناقهم إثر تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون، فى محطة أسكو للطاقة النووية فى إقليم «كتالونيا» بأسبانيا.

وأفادت خدمات الطوارئ فى إسبانيا، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، بأن سبب تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون داخل المصنع، يرجع لوجود خلل فى نظام الوقاية من الحرائق داخل المصنع، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

حريق داخل مبنى مهجور ببرشلونة

وفى ديسمبر 2020، اندلع حريق في مبنى مهجور قرابة مدينة «برشلونة» في إسبانيا، أدى إلى مصرع 4، وأصيب 17 آخرون، حيث كان يقطنه ما يقرب من 200 مهاجر من افريقيا يعملون كباعة متجولين أو يجمعون الخردة المعدنية.