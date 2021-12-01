البيئة: نتوقع استمرار العوامل الجوية الجيدة خلال الـ3 أيام المقبلة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه في إطار متابعة مخرجات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، والمنتشرة في ‏العديد من أنحاء الجمهورية، فإنه بدأ من أمس تحسن مؤشر ‏جودة الهواء، مما سوف يؤدى إلى تحسن تدريجي في العوامل الجوية، وذلك عقب انخفاض في المؤشر استمر على مدار اليومين الماضيين نتيجة ‏الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، والتهوية الرأسية المنخفضة التي ساعدت على تركيز ‏الملوثات من المصادر المحلية.‏

تأثير إيجابي على مؤشر جودة الهواء

وأوضحت الوزيرة أن التحسن جاء في مؤشر جودة الهواء، نتيجة تحسن التهوية الرأسية مع اعتدال سرعة الرياح ‏التي ساعدت على تشتت الملوثات، ووفقا لمنظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فأنه من المتوقع أن تستمر العوامل الجوية الجيدة التي تساعد على ‏تشتت الملوثات على مدار الثلاثة أيام المقبلة، مما سيكون لها تأثير إيجابي على ‏مؤشر جودة الهواء.

ووجهت وزيرة البيئة بتكثيف مرور كافة ‏محاور التفتيش منذ الصباح الباكر للتحرك وفقا لتقارير الإنذار المبكر التي تساعد في تحديد ‏المناطق الأكثر تأثيرًا على هواء القاهرة الكبرى، طبقًا لمصادر الكتل الهوائية ومؤشرات ‏التهوية لتفادي أي تأثيرات سلبية على جودة الهواء.

خطة عمل تخفيف ملوثات الهواء

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ خطة عمل تخفيف ملوثات الهواء، من خلال العمل على تخفيف الأحمال في بعض المنشآت الكبرى في فترات السكون و التهوية السيئة، مع إعداد تقارير فنية عن المنشآت الصناعية بمناطق جنوب القاهرة والعبور وبدر ‏والعاشر من رمضان، إضافة لتفقد الوضع البيئي للمقالب العشوائية لضمان ضبط آداؤها ‏البيئي.‏

الجدير بالذكر، أنه خلال فصلي الخريف والشتاء من كل عام تتعرض القاهرة الكبرى والدلتا ‏لنوبات من تلوث الهواء، إذ يساعد المناخ على زيادة تركيز الجسيمات العالقة في الهواء، ‏مع بطء حركة الرياح نسبيًا، بالإضافة إلى تكرار ظاهرة الانعكاس الحراري، وخاصة أثناء ‏فترات الليل، مما يؤدي إلى تراكم الملوثات لتصل أحيانًا إلى تركيزات مرتفعة.