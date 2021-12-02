مدير المجلس الدولي للسياحة: احتفالية الكباش ستزيد الطلب على زيارة مصر

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، جوليا سيمبسون «Julia Simpson»، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر «WTTC»، في إطار اللقاءات المهنية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمجلس الدولي للسياحة والسفر

وخلال اللقاء، ناقش الوزير عددا من الملفات لتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمجلس، والتنسيق الدائم بين القطاع السياحي الخاص والحكومي، لمواجهة التحديات التي يمكن أن يواجهها القطاع السياحي في المستقبل، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة الى مناقشة ملف السياحة المستدامة وما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في هذا الملف.

واستعرض الوزير التطورات التي يشهدها المقصد السياحي المصري وما تقوم به الدولة من جهود للنهوض بقطاع السياحة، والملفات المتعلقة بالسياحة المستدامة، مشيرا إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 COP 27، بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن استضافتها خلال الربع الأول من العام الجاري للاجتماع 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

افتتاح المتحف المصري الكبير والعاصمة الادارية الجديدة

وتحدث الوزير عن الافتتاحات الوشيكة للمشروعات القومية، ومن بينها «المتحف المصري الكبير والعاصمة الادارية الجديدة»، وتطرق إلى جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، والخدمات الإلكترونية التي يتم تقدمها للسائح، منوها إلى أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص دائما على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة الأطفال والشباب.

وأعربت Julia Simpson عن استعداد المجلس الدولي للسياحة والسفر، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي لمواجهة التحديات التي قد تواجه القطاع السياحي في المستقبل، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة في مجال السياحة المستدامة.

كما أشادت بفعالية «الاقصر...طريق الكباش»، التى أُقيمت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الفعالية ستزيد من الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة به.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC قام في يونيو 2020 باعتماد ضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الدولة المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن «Safe Travel Stamp».