دراسة أمريكية: سلالة جديدة للإنفلونزا تتحور بشكل أكبر من كورونا

بينما ينشغل العالم بمكافحة فيروس كورونا ومتحوراته، انتهت دراسة أمريكية إلى أن أحد أبرز سلالات فيروس الإنفلونزا المنشترة في العالم تحور، كما أن اللقاحات المتعارف عليها حاليا لم تعد فعالة ضده، بحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز» عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويعتقد الباحثون أن اللقاحات لم يعد بوسعها فعل الكثير ضد المتحور الجديد من الإنفلونزا، لكنها لا تزال قادرة على منع الأعراض الشديدة، بحسب الباحث سكوت هينسلي أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، الذي قال إنه يبدو أن هناك حالة من عدم التطابق بين اللقاح والفيروس وفق ما تظهر الدراسة المعملية.

أستاذ «أحياء دقيقة»: اللقاح لم يكن فعالا في الوقاية من العدوى

واعتبر «هينسلي» أن النتائج تعد بمثابة أخبار سيئة للقاحات الحالية، موضحا أن لقاحات الإنفلونزا تحمي من 4 سلالات، مشيرا إلى أن الدراسة التي عمل على إنجازها مع آخرين استهدفت سلالة «H3N2» وهي الأكثر انتشارا في العالم.

ومن المحتمل أن تساهم الدراسة في تقديم تفسير علمي وراء تفشي الإنفلونزا في جامعة ميتشيجن الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث أصيب أكثر من 700 شخص، نحو 26% من هؤلاء تلقوا تطعيما ضد الإنفلونزا، ما يدل على أن اللقاح لم يكن فعّالا في الوقاية من العدوى.

الباحثون يراقبون الفيروس منذ أشهر

وقال «هينسلي»، أيضا، إنه والباحثين يراقبون الفيروس منذ أشهر عدة، مضيفا أنه يتحور باستمرار، بشكل يفوق أي فيروس آخر، بما في ذلك فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن أن تنتشر سلالات مختلفة من الفيروس في نفس الوقت.

وقال إن الطفرات التي حدثت على سلالة «H3N2» ساعدت الفيروس على تفادي الأجسام المضادة التي يصنعها الجسم استجابة للقاحات، والتي تعد خط الدفاع الأول في جسم الإنسان ضد الفيروسات، ولا يبدو وفقا للدراسة أن اللقاحات الحالية قادرة على إنتاج اللقاحات الصحيحة لمواجهة السلالة الجديدة.

الطفرات في فيروس الإنفلونزا لم تؤثر على نظام المناعة البشري

ومن حسن الحظ، وفق ما نقلت سكاي نيوز، فإن هذه الطفرات التي حدثت على فيروس الإنفلونزا لم تؤثر على خط الدفاع الثاني الذي يتمثل بنظام المناعة البشري، خاصة الخلايا التائية.

وخلصت الدراسة في النهائية إلى أنه حتى إن كانت اللقاحات لا تحمي من عدوى الإنفلونزا، فمن المحتمل أنها تحمي الناس من الأعراض الشديدة والموت.