الحاصلة على المركز الأول في اللياقة التنافسية: مفيش فرق بين راجل وست

قالت الطالبة روان ناصر حسين من جامعة حلوان، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجامعات في لعبة رياضة اللياقة التنافسية، إنها بدأت ممارسة اللعبة بسبب مقطع فيديو شاهدته عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها: «في الأول مكنتش عاوزة ألعبها، وكنت بحب أتفرج، لكني قررت ألعبها لأني مبحبش أي لعبة منتشرة وخلاص».

رياضة صعبة

وأضافت «ناصر» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن هذه الرياضة صعبة للغاية ولا يمكن تنفيذ حركاتها دون أن يتميز الرياضي بقوة التحمل وقوة الأعصاب، وتكسبه مرونة كبيرة.

وأشارت «ناصر»، إلى أنها لعبت أكثر من رياضة مثل السباحة لمدة 7 سنوات، وحصلت على ميداليات كثيرة، لكنها تعرضت لإصابة قوية في الكتف وقررت لعب رياضة أخرى.

مارست أكثر من رياضة

وتابعت، أنها لعبت كرة السلة وكرة الطائرة والقوس والسهم، بواقع شهرين أو 3 أشهر لكل رياضة لكنها لم تكن شغوفة بها، ثم امتنعت عن ممارسة الرياضة لفترة: «بعد كده نزلت الجيم عشان أخلي جسمي حلو، لأن جسمي باظ بسبب قعدة البيت».

تفصيل التتويج

ولفتت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجامعات في لعبة رياضة اللياقة التنافسية، إلى أن هذه اللعبة عبارة عن حركات بدنية يجب أن يتم تنفيذها بشكل سليم في فترة زمنية محددة، وهناك جزء أخر متعلق بالقوة البدنية وحمل أوزان أثناء ممارسة الحركات: «كل لاعب بيبقى واقف معاه 3 حكام عشان العد يبقى دقيق، واللعبة مش بتفرق بين رجل وست، ورغم إن الرجل قوته البدنية أكبر لكن البنت ممكن توصل لمستوى رائع وتحقق أرقام كبيرة».