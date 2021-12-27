كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود قونيا سبور للفوز على بشكتاش بالدوري التركي

سجل أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر ونادي قونيا سبور، هدف فوز فريقه بشكتاش، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

كوكا «البديل» يسجل

شارك أحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبور، كبديل في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 بعد 12 دقيقة من مشاركته في اللقاء.

هدف كوكا

أحداث مباراة قونيا سبور وبشكتاش وسجل كوكا هدف اللقاء الوحيد والذي قاد الفريق في الدقيقة 90 من زمن المباراة، بضربة خلفية، وذلك بعد عرضية من السلوفيني نيك سكوبيتش، ليخطف الفوز في الدقيقة الأخيرة لصالح قونيا سبور.وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي:

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