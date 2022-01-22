إصلاح عطل في خط مياه رئيسي تسبب في انقطاع الخدمة بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، انقطاع المياه بعدة مناطق بالمدينة، نتيجة كسر في ماسورة خط المياه الرئيسي بالمدينة، وجرى الدفع بمعدات شركة مياه القليوبية ومجلس المدينة، لإصلاح العطل، وعودة المياه مرة أخرى.

وقال خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه جرى الانتهاء منذ قليل من إصلاح عطل المياه، الذي حدث بجوار مسجد الجبسة بمنطقة الشبيني، وعطل مياه بشارع مجلس المدينة.

تفاصيل كسر ماسورة مياه

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، في تصريحات صحفية اليوم، أن العطل جاء نتيجة حفر بالمنطقة لتنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات، لتركيب خط اتصالات فايبر، تسبب في كسر ماسورة الخط الرئيسي، وعلى الفور جرى الإصلاح والتنبيه على المقاول المسئول بالالتزام بضوابط السلامة المهنية، ورفع نواتج الحفر وتسوية وتمهيد أماكن العمل أولًا بأول، لعدم إعاقة المرور وسيولة حركة السير.

89 قطعة أرض لمشروعات «حياة كريمة»

في سياق آخر، قال رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه تم توفير 89 قطعة أرض منها 47 قطعة أرض أملاك دولة، و34 جهات ولاية أخرى، وقعتين من تبرع الأهالي، و6 قطع نزع ملكية، وذلك بمساحة إجمالية بلغت 121050.75 مترا مربعا، وذلك لإقامة المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ومدينة شبين القناطر.

أضاف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إلى أن الأراضي التي تم توفيرها سيتم تخصيصها لإقامة مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والتعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والمجمعات الصناعية والسكنية والأسواق والتضامن والثقافة.