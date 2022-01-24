جلسة مشاورات مصرية صومالية لمناقشة سبل التعاون بين الدولتين بالقاهرة

عقد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، صباح اليوم بالقاهرة، مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدي حسن، جلسة مشاورات ثنائية بين مصر والصومال.

دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

تناولت المشاورات، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وآفاق التعاون المصري الصومالي، في المرحلة المقبلة.

مناقشة مستقبل الترتيبات الأمنية في الصومال

وتجدر الاشارة، إلى أن غدا الموافق 25 يناير، سيشهد انطلاق فعاليات الخطوة الخاصة بمناقشة مستقبل الترتيبات الأمنية في الصومال، التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام لمدة يومين بالقاهرة، بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدد من الشركاء الدوليين.