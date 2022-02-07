مصرع عامل دهساً تحت عجلات «بريمة» حفر آبار بالوادي الجديد

لقي عامل مصرعه دهساً تحت عجلات «بريمة» حفر آبار مياه جوفية، بمركز ومدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن الوادي الجديد بحادث منطقة «الشب»

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن محافظة الوادي الجديد ومساعد وزير الداخلية، إخطاراً من قسم شرطة مركز باريس، يفيد بوصول جثة أحد العمال الذين يعملون بمنطقة «الشب»، التي تبعد عن حدود دولة السودان بحوالي 50 كيلومتراً.

نقل جثة العامل للمشرحة قيد التحقيق

وبالبحث والتحري، تبين مصرع «عبد الوهاب عبد الرحمن عبد العال»، 54 سنة، بعد أن صدمته «بريمة» حفر آبار جوفية، في منطقة «الشب»، جنوب مركز باريس، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتقع منطقة «الشب»، التي شهدت حادث الدهس، جنوب مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وتبعد عن الحدود السودانية حوالي 50 كيلومتراً فقط، وتشهد المنطقة أعمال ترميم وصيانة دورية للمنازل التى تعرضت منذ سنوات إلي زحف الكثبان الرملية المتحركة، كما تجري حالياً صيانة الآبار الجوفية التي تأثرت نتيجة عدم التشغيل لسنوات.