أبناء البرلس يؤدون صلاة الغائب على أرواح 4 صيادين مفقودين.. غدا

قال حمدي شرابي ، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إن الآلاف من أبناء مدينة برج البرلس وقراها، بمحافظة كفرالشيخ، سوف يؤدون غدا الجمعة، صلاة الغائب، على أرواح الصيادين الـ4 الذين غرقت مركبهم بمياه البحر المتوسط في منتصف شهر يناير الماضي، ولم يتم العثور سوى على اثنين فقط من أصل 6 غرقى.

غرق المركب

وأضاف «شرابي» أن المركب التي غرقت تدعى مركب «سيدنا الحسين» وقد تعرضت للغرق، إثر انفجار أسطوانة غاز كانت على متن المركب بعرض البحر، على مقربة من ميناء دمياط.

ضحايا الحادث

وأوضح أن الحادث قد نتج عنه غرق 6 صيادين كانوا على متن المركب، وتم إنقاذ 3 صيادين آخرين من الغرق، وذلك عن طريق مركب صيد كانت على مقربة من وقوع الحادث.

تشيع اثنين عثر عليهما

كما أشار، إلى أنه تم العثور على جثمانين اثنين من طاقم المركب الغرقى، وهما محمد أحمد، ويوسف قاسم، وتم تشييعهما بمقابر الأسرة، بمدينة برج البرلس، وكذلك لم يتم العثور على جثامين 4 صيادين آخرين.

حزن شديد

وأعرب «حمدي» عن حزنة الشديد، وذلك لأن من بين الضحايا 4 أشقاء، وزوج شقيقتهم، وشخص آخر كان معهم على متن المركب، وهم مقيمون بمدينة برج البرلس، مؤكدا على مدى الحزن الشديد الذي ينتاب أسرهم، وكذلك زوجاتهم، والأبناء الصغار، وكذلك حزن أبناء البرلس، على هؤلاء الصيادين الـ6 الذين غرقوا في مياه البحر المتوسط.