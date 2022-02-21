البريد يصرف مستحقات 171 ألف طالب لجوء باستخدام أحدث الأنظمة

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، بهدف بحث ومضاعفة أوجه التعاون بين الجهتين فيما يخص صرف المساعدات المالية للاجئين في مصر.

صرف مساعدات اللاجئين في مصر

قال الدكتور شريف فاروق، إن البريد المصري يقوم بصرف مساعدات اللاجئين في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، عبر مكاتب البريد، بكل كفاءة بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع للفروع، وتغطيتها لجميع أنحاء الجمهورية، إذ يجرى صرف المستحقات إلى ما يقرب من 171 ألف لاجئ، بالإضافة إلى طالبي لجوء من 60 جنسية، باستخدام أحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع المؤسسات والكيانات، بما يتيح تطوير الخدمات البريدية، وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

الاعتماد على بصمة العين

ومن جانبه أكد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، على دور البريد المصري الهام والناجح في صرف المساعدات للاجئين عبر مكاتب البريد بأحدث وسائل التكنولوجيا بالاعتماد على بصمة العين والتي تمكنه من التعرف الرقمي على المستحقين، باستخدام أحدث النظم البايومترية بما يضمن صرف الإعانات لمستحقيها بجودة عالية، وفي الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء جرى بحث سبل التعاون المشترك، معربا عن فخر المفوضية بالتعاون مع البريد المصري، وعن ثقتها التامة في أن البريد المصري يؤدي هذه الخدمة للاجئين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة.

كما أشاد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية، وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات، بما يضمن تقديم كافة المعاملات بمستوى عالي من الجودة.